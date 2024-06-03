https://ria.ru/20240603/most-1950082501.html
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту - РИА Новости, 03.06.2024
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту
Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:39
2024-06-03T06:39
2024-06-03T06:39
муйский район
северобайкальск
таксимо
республика бурятия
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831634139_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b137ba32bd06c1428f266a0e3f1fba10.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор. Мост через реку Муякан в Муйском районе Бурятии на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо был разрушен 1 июня под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Движение для всех видов транспорта на участке было временно ограничено. На место была направлена ремонтная бригада. "Третьего июня в 6 утра (1.00 мск) благодаря оперативной работе дорожной службы, которая провела ремонтные работы, движение на мосту через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо было восстановлено", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, открыли проезд для транспорта на 292 км и 299 км автодороги, где с 29 мая из-за выхода воды на проезжую часть вводили ограничение движения.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
https://ria.ru/20240602/dtp-1950050694.html
муйский район
северобайкальск
таксимо
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831634139_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3158f8566ff15286eb80061a6e0461a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муйский район, северобайкальск, таксимо, республика бурятия, происшествия, россия
Муйский район, Северобайкальск, Таксимо, Республика Бурятия, Происшествия, Россия
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту
В Бурятии восстановили движение по мосту, разрушенному под весом грузовика