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В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту - РИА Новости, 03.06.2024
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06:39 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/most-1950082501.html
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту - РИА Новости, 03.06.2024
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту
Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:39
2024-06-03T06:39
муйский район
северобайкальск
таксимо
республика бурятия
происшествия
россия
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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор. Мост через реку Муякан в Муйском районе Бурятии на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо был разрушен 1 июня под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Движение для всех видов транспорта на участке было временно ограничено. На место была направлена ремонтная бригада. "Третьего июня в 6 утра (1.00 мск) благодаря оперативной работе дорожной службы, которая провела ремонтные работы, движение на мосту через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо было восстановлено", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, открыли проезд для транспорта на 292 км и 299 км автодороги, где с 29 мая из-за выхода воды на проезжую часть вводили ограничение движения.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
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муйский район
северобайкальск
таксимо
республика бурятия
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муйский район, северобайкальск, таксимо, республика бурятия, происшествия, россия
Муйский район, Северобайкальск, Таксимо, Республика Бурятия, Происшествия, Россия
В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту

В Бурятии восстановили движение по мосту, разрушенному под весом грузовика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор.
Мост через реку Муякан в Муйском районе Бурятии на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо был разрушен 1 июня под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Движение для всех видов транспорта на участке было временно ограничено. На место была направлена ремонтная бригада.
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"Третьего июня в 6 утра (1.00 мск) благодаря оперативной работе дорожной службы, которая провела ремонтные работы, движение на мосту через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо было восстановлено", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, открыли проезд для транспорта на 292 км и 299 км автодороги, где с 29 мая из-за выхода воды на проезжую часть вводили ограничение движения.
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Муйский районСеверобайкальскТаксимоРеспублика БурятияПроисшествияРоссия
 
 
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