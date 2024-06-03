https://ria.ru/20240603/most-1950082501.html

В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту

В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту - РИА Новости, 03.06.2024

В Бурятии восстановили движение по ранее разрушенному мосту

Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:39

2024-06-03T06:39

2024-06-03T06:39

муйский район

северобайкальск

таксимо

республика бурятия

происшествия

россия

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УЛАН-УДЭ, 3 июн – РИА Новости. Движение транспорта восстановили по мосту, разрушенному 1 июня под весом грузовика в Муйском районе Бурятии, сообщает Бурятрегионавтодор. Мост через реку Муякан в Муйском районе Бурятии на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо был разрушен 1 июня под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность сооружения. Движение для всех видов транспорта на участке было временно ограничено. На место была направлена ремонтная бригада. "Третьего июня в 6 утра (1.00 мск) благодаря оперативной работе дорожной службы, которая провела ремонтные работы, движение на мосту через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск - Новый-Уоян - Таксимо было восстановлено", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, открыли проезд для транспорта на 292 км и 299 км автодороги, где с 29 мая из-за выхода воды на проезжую часть вводили ограничение движения.

https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html

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муйский район

северобайкальск

таксимо

республика бурятия

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муйский район, северобайкальск, таксимо, республика бурятия, происшествия, россия