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В Москве женщина погибла от удара током - РИА Новости, 03.06.2024
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15:49 03.06.2024 (обновлено: 20:34 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/moskva-1950205162.html
В Москве женщина погибла от удара током
В Москве женщина погибла от удара током - РИА Новости, 03.06.2024
В Москве женщина погибла от удара током
Москвичка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:49
2024-06-03T20:34
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 июня сотрудники коммерческой организации во время установления спортинвентаря на детской площадке у жилого дома на улице Первомайской в Москве нарушили правила безопасности. Отмечается, что рабочие, использовавшие электроинструменты, не проверили изоляционные свойства провода удлинителя, ведущего из подъезда дома. В результате местная жительница получила электротравму, спустив пандус на этот провод. Она скончалась на месте.Отмечается, что следствие установит нарушивших правила безопасности, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц коммерческой организации. Кроме того, изъята служебная и техническая документация, назначены судебные экспертизы
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве женщина погибла от удара током

В Москве пенсионерка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 июня сотрудники коммерческой организации во время установления спортинвентаря на детской площадке у жилого дома на улице Первомайской в Москве нарушили правила безопасности. Отмечается, что рабочие, использовавшие электроинструменты, не проверили изоляционные свойства провода удлинителя, ведущего из подъезда дома. В результате местная жительница получила электротравму, спустив пандус на этот провод. Она скончалась на месте.
Отмечается, что следствие установит нарушивших правила безопасности, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц коммерческой организации. Кроме того, изъята служебная и техническая документация, назначены судебные экспертизы
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