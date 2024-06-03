https://ria.ru/20240603/moskva-1950205162.html

В Москве женщина погибла от удара током

В Москве женщина погибла от удара током - РИА Новости, 03.06.2024

В Москве женщина погибла от удара током

Москвичка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:49

2024-06-03T15:49

2024-06-03T20:34

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичка погибла от удара током, спустив пандус на оголенный провод, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 июня сотрудники коммерческой организации во время установления спортинвентаря на детской площадке у жилого дома на улице Первомайской в Москве нарушили правила безопасности. Отмечается, что рабочие, использовавшие электроинструменты, не проверили изоляционные свойства провода удлинителя, ведущего из подъезда дома. В результате местная жительница получила электротравму, спустив пандус на этот провод. Она скончалась на месте.Отмечается, что следствие установит нарушивших правила безопасности, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц коммерческой организации. Кроме того, изъята служебная и техническая документация, назначены судебные экспертизы

https://ria.ru/20231130/loshad-1913036069.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)