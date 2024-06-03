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В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек - РИА Новости, 03.06.2024
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01:48 03.06.2024 (обновлено: 01:53 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/molniya-1950071787.html
В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек
В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек - РИА Новости, 03.06.2024
В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек
От удара молнии в чешском городе Либерец в воскресенье пострадали 18 человек, включая пятерых детей, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T01:48
2024-06-03T01:53
в мире
чехия
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ПРАГА, 3 июн – РИА Новости. От удара молнии в чешском городе Либерец в воскресенье пострадали 18 человек, включая пятерых детей, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель скорой помощи Михаэл Георгиев. "Во время разразившейся в середине дня в воскресенье грозы в одном из парков города Либерец от удара молнии получили ранения 18 человек, включая пятерых детей. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Пятнадцать пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое – в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолете в больницу Праги", - сказал Георгиев. Некоторых пострадавших, потерявших сознание, медикам пришлось на месте приводить в чувство. Как сообщил Георгиев, медики действовали, исходя из того, что люди после удара молнии могут получить ожоги или у них также могут возникнуть серьезные сердечные аритмии.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

В чешском Либерце от удара молнии пострадали 18 человек, включая пятерых детей

© AP Photo / Ozana JaroslavМашина скорой помощи в Чехии
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Ozana Jaroslav
Машина скорой помощи в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 3 июн – РИА Новости. От удара молнии в чешском городе Либерец в воскресенье пострадали 18 человек, включая пятерых детей, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель скорой помощи Михаэл Георгиев.
"Во время разразившейся в середине дня в воскресенье грозы в одном из парков города Либерец от удара молнии получили ранения 18 человек, включая пятерых детей. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Пятнадцать пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое – в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолете в больницу Праги", - сказал Георгиев.
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Некоторых пострадавших, потерявших сознание, медикам пришлось на месте приводить в чувство. Как сообщил Георгиев, медики действовали, исходя из того, что люди после удара молнии могут получить ожоги или у них также могут возникнуть серьезные сердечные аритмии.
 
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