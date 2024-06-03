https://ria.ru/20240603/molniya-1950071787.html

В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек - РИА Новости, 03.06.2024

В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

От удара молнии в чешском городе Либерец в воскресенье пострадали 18 человек, включая пятерых детей, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T01:48

2024-06-03T01:48

2024-06-03T01:53

в мире

чехия

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ПРАГА, 3 июн – РИА Новости. От удара молнии в чешском городе Либерец в воскресенье пострадали 18 человек, включая пятерых детей, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель скорой помощи Михаэл Георгиев. "Во время разразившейся в середине дня в воскресенье грозы в одном из парков города Либерец от удара молнии получили ранения 18 человек, включая пятерых детей. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Пятнадцать пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое – в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолете в больницу Праги", - сказал Георгиев. Некоторых пострадавших, потерявших сознание, медикам пришлось на месте приводить в чувство. Как сообщил Георгиев, медики действовали, исходя из того, что люди после удара молнии могут получить ожоги или у них также могут возникнуть серьезные сердечные аритмии.

https://ria.ru/20240529/koreya-1949146703.html

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в мире, чехия