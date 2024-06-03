https://ria.ru/20240603/mishustin-1950264604.html
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов - РИА Новости, 03.06.2024
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков, оно... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:59
2024-06-03T18:59
2024-06-03T19:19
оренбург
оренбургская область
жилье
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михаил мишустин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков, оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Выделить в 2024 году Минстрою России... на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области... бюджетные ассигнования... в размере 4 823 827,47 тысячи рублей" - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949476003.html
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оренбург, оренбургская область, жилье, россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наводнения в россии — 2024
Оренбург, Оренбургская область, Жилье, Россия, Михаил Мишустин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Наводнения в России — 2024
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов
Мишустин выделил более 4,8 млрд рублей пострадавшим от паводка в Оренбуржье