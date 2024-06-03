https://ria.ru/20240603/mishustin-1950264604.html

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов - РИА Новости, 03.06.2024

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выделили почти пять миллиардов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков, оно... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:59

2024-06-03T18:59

2024-06-03T19:19

оренбург

оренбургская область

жилье

россия

михаил мишустин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков, оно опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Выделить в 2024 году Минстрою России... на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области... бюджетные ассигнования... в размере 4 823 827,47 тысячи рублей" - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20240530/mishustin-1949476003.html

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оренбург, оренбургская область, жилье, россия, михаил мишустин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), наводнения в россии — 2024