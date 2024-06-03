https://ria.ru/20240603/mishustin-1950255416.html

Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске

Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Белоруссию возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:24

2024-06-03T18:24

2024-06-03T18:42

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Белоруссию возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске. Филиал государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" Мемориальный комплекс "Курган Славы" – памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов в Белорусской операции 1944 года. "Курган Славы" заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя, воинских частей, трудящихся и учащихся Минска и Минской области. Открыт 5 июля 1969 года. Авторами являются скульпторы Андрей Бембель, Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович, Лев Мицкевич и инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году авторскому коллективу присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника. Памятник – сложная инженерно-архитектурная постройка, которая имеет форму кургана (высота – 35 метров). На его вершине, в центре смотровой площадки, находятся 4 штыка-обелиска (высота каждого – 35,6 метра), облицованных титаном. Они символизируют 4 фронта, которые участвовали в освобождении Белоруссии. Таким образом, общая высота памятника – 70,6 метра. В нижней части памятника находятся мозаичные явления орденов Отечественной войны и Славы. Основания обелисков-штыков объединяет широкое бетонное кольцо, внутри которого находится мозаичная надпись "Армии Советской, Армии-освободительнице – слава!". На наружной поверхности кольца (облицованные золотистой смальтой барельефы) – изображения лиц воинов всех родов войск и партизан. К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы, по 241 ступень каждая. Возле основания, в центре широких лестничных сходов, расположены гранитные плиты. Выше, на склоне, находится мемориальная плита с надписью "В Кургане Славы горсть к горсти легла земля с городов-героев и других мест жестоких боев, с городов и сел, которые навеки прославили себя ратными и трудовыми подвигами для свободы и независимости Советской Родины".

https://ria.ru/20240127/prestupleniya-1923882581.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948688762.html

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минск, белоруссия, россия, михаил мишустин, в мире