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Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске - РИА Новости, 03.06.2024
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18:24 03.06.2024 (обновлено: 18:42 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950255416.html
Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске
Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Белоруссию возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:24
2024-06-03T18:42
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Белоруссию возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске. Филиал государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" Мемориальный комплекс "Курган Славы" – памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов в Белорусской операции 1944 года. "Курган Славы" заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя, воинских частей, трудящихся и учащихся Минска и Минской области. Открыт 5 июля 1969 года. Авторами являются скульпторы Андрей Бембель, Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович, Лев Мицкевич и инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году авторскому коллективу присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника. Памятник – сложная инженерно-архитектурная постройка, которая имеет форму кургана (высота – 35 метров). На его вершине, в центре смотровой площадки, находятся 4 штыка-обелиска (высота каждого – 35,6 метра), облицованных титаном. Они символизируют 4 фронта, которые участвовали в освобождении Белоруссии. Таким образом, общая высота памятника – 70,6 метра. В нижней части памятника находятся мозаичные явления орденов Отечественной войны и Славы. Основания обелисков-штыков объединяет широкое бетонное кольцо, внутри которого находится мозаичная надпись "Армии Советской, Армии-освободительнице – слава!". На наружной поверхности кольца (облицованные золотистой смальтой барельефы) – изображения лиц воинов всех родов войск и партизан. К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы, по 241 ступень каждая. Возле основания, в центре широких лестничных сходов, расположены гранитные плиты. Выше, на склоне, находится мемориальная плита с надписью "В Кургане Славы горсть к горсти легла земля с городов-героев и других мест жестоких боев, с городов и сел, которые навеки прославили себя ратными и трудовыми подвигами для свободы и независимости Советской Родины".
https://ria.ru/20240127/prestupleniya-1923882581.html
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минск, белоруссия, россия, михаил мишустин, в мире
Минск, Белоруссия, Россия, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске

Премьер-министр России Мишустин возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы" в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе Курган Славы в Минске - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе "Курган Славы" в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Белоруссию возложил цветы к "Кургану Славы" в Минске.
Филиал государственного учреждения "Государственный мемориальный комплекс "Хатынь" Мемориальный комплекс "Курган Славы" – памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов в Белорусской операции 1944 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко возлагают цветы к Вечному огню на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Путин призвал продолжить расследования преступлений нацистов в годы ВОВ
27 января, 18:09
"Курган Славы" заложен 30 сентября 1966 года представителями городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, Брестской крепости-героя, воинских частей, трудящихся и учащихся Минска и Минской области. Открыт 5 июля 1969 года.
Авторами являются скульпторы Андрей Бембель, Анатолий Артимович, архитекторы Олег Стахович, Лев Мицкевич и инженер Валерий Лапцевич. В 1970 году авторскому коллективу присуждена Государственная премия БССР за величие, глубину идеи и художественное решение памятника.
Памятник – сложная инженерно-архитектурная постройка, которая имеет форму кургана (высота – 35 метров). На его вершине, в центре смотровой площадки, находятся 4 штыка-обелиска (высота каждого – 35,6 метра), облицованных титаном. Они символизируют 4 фронта, которые участвовали в освобождении Белоруссии. Таким образом, общая высота памятника – 70,6 метра.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 мая, 00:18
В нижней части памятника находятся мозаичные явления орденов Отечественной войны и Славы. Основания обелисков-штыков объединяет широкое бетонное кольцо, внутри которого находится мозаичная надпись "Армии Советской, Армии-освободительнице – слава!". На наружной поверхности кольца (облицованные золотистой смальтой барельефы) – изображения лиц воинов всех родов войск и партизан.
К обзорной площадке на вершину кургана ведут две лестницы, по 241 ступень каждая. Возле основания, в центре широких лестничных сходов, расположены гранитные плиты. Выше, на склоне, находится мемориальная плита с надписью "В Кургане Славы горсть к горсти легла земля с городов-героев и других мест жестоких боев, с городов и сел, которые навеки прославили себя ратными и трудовыми подвигами для свободы и независимости Советской Родины".
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев возлагают цветы к мемориалу Ода стойкости во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Путин и Мирзиеев возложили цветы к мемориалу "Ода стойкости" в Ташкенте
27 мая, 16:13
 
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