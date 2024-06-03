https://ria.ru/20240603/mishustin-1950199699.html

Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием

Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием

Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием по итогам 2023 года превысил 93%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:32

2024-06-03T15:32

2024-06-03T15:32

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казахстан

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михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием по итогам 2023 года превысил 93%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уровень обеспеченности ЕврАзЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого – он превысил девяносто три процента", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин отметил, что Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Белоруссия – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Киргизия – овощей и фруктов. "Такую специфику и возможности производства нужно брать в расчет в дальнейшей совместной работе – по укреплению продовольственной безопасности. А также для того, чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке", - сказал он.

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950194380.html

россия

казахстан

белоруссия

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россия, казахстан, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире