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Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием - РИА Новости, 03.06.2024
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15:32 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950199699.html
Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием
Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием
Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием по итогам 2023 года превысил 93%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:32
2024-06-03T15:32
россия
казахстан
белоруссия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием по итогам 2023 года превысил 93%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Уровень обеспеченности ЕврАзЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого – он превысил девяносто три процента", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин отметил, что Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Белоруссия – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Киргизия – овощей и фруктов. "Такую специфику и возможности производства нужно брать в расчет в дальнейшей совместной работе – по укреплению продовольственной безопасности. А также для того, чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке", - сказал он.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html
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россия, казахстан, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Казахстан, Белоруссия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием

Мишустин: ЕАЭС по итогам 2023 года на 93% обеспечивал себя своим продовольствием

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием по итогам 2023 года превысил 93%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Уровень обеспеченности ЕврАзЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого – он превысил девяносто три процента", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза в Минске. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
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Мишустин отметил, что Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах, Белоруссия – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Киргизия – овощей и фруктов.
"Такую специфику и возможности производства нужно брать в расчет в дальнейшей совместной работе – по укреплению продовольственной безопасности. А также для того, чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке", - сказал он.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Вчера, 15:20
 
РоссияКазахстанБелоруссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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