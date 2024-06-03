Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/mirnye-1949748216.html
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей - РИА Новости, 03.06.2024
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей
В Луганской народной республике уже с 2014 года проводятся систематические поиски пропавших без вести мирных жителей, большинство из найденных останков все еще... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:30
2024-06-03T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947268118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ba8b4f39f4fae86a3d6e62676e4d61d.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Луганской народной республике уже с 2014 года проводятся систематические поиски пропавших без вести мирных жителей, большинство из найденных останков все еще не опознано, сообщила РИА Новости Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысяч мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов", - сказала она.Поисковые работы начали еще десять лет назад на добровольной основе - без какой-либо господдержки. "Первым делом выстроили систему оповещения среди местных. Раздавали тетради, просили фиксировать адреса захоронений, а также надписи, которые оставляли на крестах и табличках. Это в дальнейшем ускорило расследование", - рассказал Сорока.В 2022-м таким образом, отметила она, удалось опознать 80 процентов найденных тел.О том, как устроен поиск пропавших без вести мирных жителей и военнослужащих - читайте в репортаже РИА Новости.
https://ria.ru/20240530/obstrel-1949531843.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947268118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbd6cb9e588276c7a62bb9b3f23a55b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей

Омбудсмен ЛНР: с 2014 года в республике погибли около 5,5 тысяч мирных жителей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске
Разрушенный жилой квартал в результате нанесения ракетного удара со стороны ВСУ в поселке Юбилейный в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Луганской народной республике уже с 2014 года проводятся систематические поиски пропавших без вести мирных жителей, большинство из найденных останков все еще не опознано, сообщила РИА Новости Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысяч мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов", - сказала она.
Сотрудник СЦКК демонстрирует поражающие элементы от снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР
30 мая, 23:06
Поисковые работы начали еще десять лет назад на добровольной основе - без какой-либо господдержки.
"Первым делом выстроили систему оповещения среди местных. Раздавали тетради, просили фиксировать адреса захоронений, а также надписи, которые оставляли на крестах и табличках. Это в дальнейшем ускорило расследование", - рассказал Сорока.
В 2022-м таким образом, отметила она, удалось опознать 80 процентов найденных тел.
О том, как устроен поиск пропавших без вести мирных жителей и военнослужащих - читайте в репортаже РИА Новости.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнна Сорока
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала