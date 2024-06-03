https://ria.ru/20240603/mirnye-1949748216.html
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей - РИА Новости, 03.06.2024
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей
В Луганской народной республике уже с 2014 года проводятся систематические поиски пропавших без вести мирных жителей, большинство из найденных останков все еще... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:30
2024-06-03T07:30
2024-06-03T07:30
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в мире
анна сорока
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Луганской народной республике уже с 2014 года проводятся систематические поиски пропавших без вести мирных жителей, большинство из найденных останков все еще не опознано, сообщила РИА Новости Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока. "В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысяч мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов", - сказала она.Поисковые работы начали еще десять лет назад на добровольной основе - без какой-либо господдержки. "Первым делом выстроили систему оповещения среди местных. Раздавали тетради, просили фиксировать адреса захоронений, а также надписи, которые оставляли на крестах и табличках. Это в дальнейшем ускорило расследование", - рассказал Сорока.В 2022-м таким образом, отметила она, удалось опознать 80 процентов найденных тел.О том, как устроен поиск пропавших без вести мирных жителей и военнослужащих - читайте в репортаже РИА Новости.
https://ria.ru/20240530/obstrel-1949531843.html
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в мире, анна сорока
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока
Омбудсмен ЛНР назвала число погибших с 2014 года мирных жителей
Омбудсмен ЛНР: с 2014 года в республике погибли около 5,5 тысяч мирных жителей
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Луганской народной республике уже с 2014 года проводятся систематические поиски пропавших без вести мирных жителей, большинство из найденных останков все еще не опознано, сообщила РИА Новости Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
"В общей же сложности, по нашим подсчетам, с 2014-го в ЛНР погибло около 5,5 тысяч мирных жителей. Эксгумировали за это время 1178 человек, из них опознали чуть более 55 процентов", - сказала она.
Поисковые работы начали еще десять лет назад на добровольной основе - без какой-либо господдержки.
"Первым делом выстроили систему оповещения среди местных. Раздавали тетради, просили фиксировать адреса захоронений, а также надписи, которые оставляли на крестах и табличках. Это в дальнейшем ускорило расследование", - рассказал Сорока.
В 2022-м таким образом, отметила она, удалось опознать 80 процентов найденных тел.
О том, как устроен поиск пропавших без вести мирных жителей и военнослужащих - читайте в репортаже РИА Новости.