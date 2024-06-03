https://ria.ru/20240603/minfin-1950182810.html
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году - РИА Новости, 03.06.2024
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году
Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1% ВВП, это произойдет в первую очередь за счет... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:35
2024-06-03T14:35
2024-06-03T16:26
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1% ВВП, это произойдет в первую очередь за счет роста расходов - на 522 миллиарда рублей, до 37,2 триллиона рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.Действующий закон о бюджете предполагает дефицит в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9% ВВП."Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 120,1 млрд рублей (1,1% к ВВП), на 524,7 млрд рублей выше уровня, установленного Законом № 540-ФЗ", - говорится в обосновании к проекту поправок."Законопроектом предлагается утвердить: общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 35 062,5 млрд рублей (18,3% к ВВП), на 2,8 млрд рублей меньше объема, установленного Законом № 540-ФЗ; общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 37 182,6 млрд рублей (19,4% к ВВП) на 522,0 млрд рублей больше объема, установленного Законом № 540-ФЗ", - добавляется в документе.Бюджетный пакет, включающий в себя поправки и в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму в понедельник.По последней предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году
Минфин увеличил оценку дефицита бюджета РФ на 2024 год до 1,1% ВВП
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1% ВВП, это произойдет в первую очередь за счет роста расходов - на 522 миллиарда рублей, до 37,2 триллиона рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.
Действующий закон о бюджете предполагает дефицит в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9% ВВП.
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"Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 120,1 млрд рублей (1,1% к ВВП), на 524,7 млрд рублей выше уровня, установленного Законом № 540-ФЗ", - говорится в обосновании к проекту поправок.
"Законопроектом предлагается утвердить: общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 35 062,5 млрд рублей (18,3% к ВВП), на 2,8 млрд рублей меньше объема, установленного Законом № 540-ФЗ; общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 37 182,6 млрд рублей (19,4% к ВВП) на 522,0 млрд рублей больше объема, установленного Законом № 540-ФЗ", - добавляется в документе.
Бюджетный пакет, включающий в себя поправки и в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму в понедельник.
По последней предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.