Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 03.06.2024 (обновлено: 16:26 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/minfin-1950182810.html
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году - РИА Новости, 03.06.2024
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году
Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1% ВВП, это произойдет в первую очередь за счет... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:35
2024-06-03T16:26
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784987187_0:126:3151:1898_1920x0_80_0_0_a9f6aee191ce4f6fb5afda73f89d482d.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1% ВВП, это произойдет в первую очередь за счет роста расходов - на 522 миллиарда рублей, до 37,2 триллиона рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.Действующий закон о бюджете предполагает дефицит в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9% ВВП."Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 120,1 млрд рублей (1,1% к ВВП), на 524,7 млрд рублей выше уровня, установленного Законом № 540-ФЗ", - говорится в обосновании к проекту поправок."Законопроектом предлагается утвердить: общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 35 062,5 млрд рублей (18,3% к ВВП), на 2,8 млрд рублей меньше объема, установленного Законом № 540-ФЗ; общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 37 182,6 млрд рублей (19,4% к ВВП) на 522,0 млрд рублей больше объема, установленного Законом № 540-ФЗ", - добавляется в документе.Бюджетный пакет, включающий в себя поправки и в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму в понедельник.По последней предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.
https://ria.ru/20240531/ekonomika-1949705009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784987187_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_5d3db0016d18bdce6bedb339c40deacd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин предложил увеличить расходы бюджета в 2024 году

Минфин увеличил оценку дефицита бюджета РФ на 2024 год до 1,1% ВВП

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году: он составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1% ВВП, это произойдет в первую очередь за счет роста расходов - на 522 миллиарда рублей, до 37,2 триллиона рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту поправок в закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.
Действующий закон о бюджете предполагает дефицит в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9% ВВП.
«
"Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 120,1 млрд рублей (1,1% к ВВП), на 524,7 млрд рублей выше уровня, установленного Законом № 540-ФЗ", - говорится в обосновании к проекту поправок.
"Законопроектом предлагается утвердить: общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 35 062,5 млрд рублей (18,3% к ВВП), на 2,8 млрд рублей меньше объема, установленного Законом № 540-ФЗ; общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 37 182,6 млрд рублей (19,4% к ВВП) на 522,0 млрд рублей больше объема, установленного Законом № 540-ФЗ", - добавляется в документе.
Бюджетный пакет, включающий в себя поправки и в Налоговый кодекс, внесен в Госдуму в понедельник.
По последней предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Эксперт рассказал, кто может догнать Японию и Германию в рейтинге ВВП
31 мая, 15:48
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала