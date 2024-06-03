https://ria.ru/20240603/mi6-1950080375.html
Британская MI6 завербовала двух чиновников из Китая
Британская MI6 завербовала двух чиновников из Китая - РИА Новости, 03.06.2024
Британская MI6 завербовала двух чиновников из Китая
Британская спецслужба MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов КНР, сообщило в понедельник министерство государственной безопасности... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T05:50
2024-06-03T05:50
2024-06-03T06:04
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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Британская спецслужба MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов КНР, сообщило в понедельник министерство государственной безопасности Китая. "Недавно, проведя тщательное расследование, органы государственной безопасности раскрыли крупное дело о шпионаже, британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР", - следует из сообщения, размещенного в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat. Отмечается, что мужчина по фамилии Ван в 2015 году подал заявку на программу обучения по обмену в Великобритании. После прибытия в Великобританию, спецслужба MI6 устраивала для мужчины званные обеды, пытаясь понять его увлечения и слабости характера. Впоследствии Ван начал предоставлять "консультационные услуги" британской стороне за деньги, а затем агенты MI6 прямо предложили ему оказывать услуги британскому правительству за вознаграждение, на что мужчина согласился. Британская спецслужба организовала специальную шпионскую подготовку для мужчины, после чего он был направлен обратно в КНР для сбора "важных данных". В дальнейшем MI6 также завербовала его жену по фамилии Чжоу. После тщательного расследования и сбора основательных доказательств, органы государственной безопасности КНР приняли меры. В настоящее время расследование дела продолжается.
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html
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в мире, китай, великобритания, британская разведывательная служба mi6
В мире, Китай, Великобритания, Британская разведывательная служба MI6
Британская MI6 завербовала двух чиновников из Китая
MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов Китая
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Британская спецслужба MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов КНР, сообщило в понедельник министерство государственной безопасности Китая.
"Недавно, проведя тщательное расследование, органы государственной безопасности раскрыли крупное дело о шпионаже, британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР", - следует из сообщения, размещенного в официальном аккаунте министерства в соцсети WeChat.
Отмечается, что мужчина по фамилии Ван в 2015 году подал заявку на программу обучения по обмену в Великобритании
. После прибытия в Великобританию, спецслужба MI6 устраивала для мужчины званные обеды, пытаясь понять его увлечения и слабости характера.
Впоследствии Ван начал предоставлять "консультационные услуги" британской стороне за деньги, а затем агенты MI6 прямо предложили ему оказывать услуги британскому правительству за вознаграждение, на что мужчина согласился. Британская спецслужба организовала специальную шпионскую подготовку для мужчины, после чего он был направлен обратно в КНР для сбора "важных данных". В дальнейшем MI6 также завербовала его жену по фамилии Чжоу.
После тщательного расследования и сбора основательных доказательств, органы государственной безопасности КНР приняли меры. В настоящее время расследование дела продолжается.