https://ria.ru/20240603/manyak-1949774494.html

"О них еще не знают". Почему барнаульскому маньяку может все сойти с рук

"О них еще не знают". Почему барнаульскому маньяку может все сойти с рук - РИА Новости, 03.06.2024

"О них еще не знают". Почему барнаульскому маньяку может все сойти с рук

В Алтайском крае начинается суд над Виталием Манишиным. Следствие выявило новые эпизоды: сибирского экс-чиновника обвиняют в убийстве 11 женщин. Что произошло в РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

2024-06-03T15:40

барнаул

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

убийство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949774346_16:0:825:455_1920x0_80_0_0_0d1707aa087c1fb1a5176f7e3d8f8287.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Алтайском крае начинается суд над Виталием Манишиным. Следствие выявило новые эпизоды: сибирского экс-чиновника обвиняют в убийстве 11 женщин. Что произошло в Барнауле — в материале РИА Новости.Вереница жертвМаньяка арестовали в 2023-м. Предполагали, что он убил пятерых абитуриенток вуза в Барнауле. Реальность оказалась страшнее: от его рук погибло 11 человек.С 1999-го он приезжал на территорию института в поисках жертвы. С абитуриентками и студентками знакомился, представляясь сотрудником вуза. Предлагал помочь с поступлением и приглашал поехать за город на машине. Затем вступал с ними в интимную связь и расправлялся.Не так давно стало известно о новом убийстве — 20-летней абитуриентки политехнического вуза в Барнауле. Преступник остановился в лесу, достал нож. Угрожая, изнасиловал ее на заднем сиденье машины и задушил веревкой. Через несколько месяцев он убил 28-летнюю Светлану Филипченко, которой предложил помочь с работой. Затем, действуя по той же схеме, — 25-летнюю безработную и 17-летнюю абитуриентку.Почерк маньяка был понятен следователям — правда, исключением стала 53-летняя Валентина Михайлюкова. Она приехала в Барнаул помочь дочери поступить в университет. Манишин пообещал решить вопрос в обмен на денежное вознаграждение. Когда та передала ему девять тысяч рублей, убил ее.Невиновный преступникВпервые сотрудники правоохранительных органов продвинулись в расследовании в начале нулевых. Тогда, незадолго до убийства Михайлюковой, пропала несовершеннолетняя дочь крупного предпринимателя.Девушку уже зачислили на платное отделение политеха. Отец сообщил о случившемся в СМИ. Именно в тот момент уголовные дела объединили в одно производство.Следователи опрашивали работников и студентов Алтайского политеха. После того как нашли тела нескольких убитых, местность стали прочесывать с солдатами срочной службы, а фотороботы раздали всем патрульным.Тогда и вышли на подозреваемого. Один из милиционеров сообщил о 45-летнем продавце местного рынка по имени Юрий, который ранее был судим. В его доме нашли холодное оружие, но он категорически отрицал обвинения. Суд отправил его в СИЗО.Во время следственных действий Юрий выпал из окна и погиб, так и не дождавшись приговора. После его смерти убийства абитуриенток прекратились: Манишин решил воспользоваться ситуацией и окончательно отвести от себя подозрения.Первая жертваОфициально дело оставалось нераскрытым. Раз в несколько лет силовики возобновляли работу по отдельным эпизодам. Среди них было и первое убийство, совершенное Манишиным.Жертвой серийника стала 17-летняя девушка. С ней он познакомился в 1989-м на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава, когда был в компании друзей. Молодые люди пригласили ее на пикник, позже уехали за спиртным и оставили наедине с Манишиным. Он повалил жертву на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг, где закидал землей. Тело нашли лишь спустя два года.Милиция вызвала его на допрос, и он привел свою версию событий. Якобы девушка ему понравилась, он предложил заняться сексом, но она отказала и ушла. Он тоже направился в сторону дома. Следователей объяснение устроило, и дело на долгие годы ушло в архив.В феврале 2023-го Манишина вызвали на допрос и попросили вновь рассказать о событиях в день исчезновения девушки в селе Зеленая Дубрава.На первый взгляд, на преступника он не походил. Имел хорошую репутацию, ранее работал ветеринаром, руководил колхозом, а затем и вовсе стал замглавы администрации Калманского района. Тем не менее сотрудники СК России обратили внимание, что именно там убивали девушек.На допросе бывший чиновник путался в показаниях: они расходились с тем, что он говорил в 1989-м. Не оставалось ничего, кроме как признаться в содеянном и постепенно называть имена жертв.Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Однако, как сообщили местным СМИ в СУ СК России по Алтайскому краю, Манишин может избежать пожизненного заключения. Причина — срок давности преступлений. Первое убийство он совершил в конце 1980-х, остальные — в начале нулевых.Следователи не исключают, что жертв может быть гораздо больше. А значит, точка в громком деле еще не поставлена.

https://ria.ru/20230630/manyak-1881273507.html

https://ria.ru/20240530/manyak-1949205699.html

барнаул

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

барнаул, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, убийство