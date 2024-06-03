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В Госдуме прокомментировали решение Макрона об ударах по России - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 03.06.2024 (обновлено: 12:49 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/makron-1950145022.html
В Госдуме прокомментировали решение Макрона об ударах по России
В Госдуме прокомментировали решение Макрона об ударах по России - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме прокомментировали решение Макрона об ударах по России
Депутат Госдумы Екатерина Харченко считает, что французские власти, разрешая Украине бить крылатыми ракетами по Белгородской и Курской областям России, сами... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:48
2024-06-03T12:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
в мире
франция
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Харченко считает, что французские власти, разрешая Украине бить крылатыми ракетами по Белгородской и Курской областям России, сами себе подписывают смертный приговор. Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp для ударов по аэродромам в Белгородской и Курской областях, утверждает пожелавший сохранить анонимность офицер военной авиации телеканалу BBC. "Ну, это диагноз. Нормальный человек никогда, даже не предположит возможность использовать дальнобойные ракеты по мирному населению. Этими необдуманными фразами они сами себе подписывают смертный приговор. Неужели они не понимают, что дальнобойные ракеты летают в две стороны?" — заявила Харченко РИА Новости. Она добавила, что дом её мамы находится неподалёку от Курского аэропорта. Там дети ходят в школы, детские сады, люди работают, мирные жители занимаются мирным трудом, сказала депутат. "Вместо того, чтобы включить мозги и дать команду своей марионетке Зеленскому о прекращении боевых действий, они смотрят в сторону развязывания третьей мировой войны. Считаю, что наша армия укомплектована масштабными средствами противовоздушной обороны, средствами радиоэлектронной борьбы... Мы обязательно победим", — подытожила Харченко. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240602/voyna-1950026763.html
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украина
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россия, украина, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, Франция
В Госдуме прокомментировали решение Макрона об ударах по России

Депутат Харченко: Франция подписывает себе приговор, разрешая удары по России

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Екатерина Харченко считает, что французские власти, разрешая Украине бить крылатыми ракетами по Белгородской и Курской областям России, сами себе подписывают смертный приговор.
Президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow/Scalp для ударов по аэродромам в Белгородской и Курской областях, утверждает пожелавший сохранить анонимность офицер военной авиации телеканалу BBC.
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"Ну, это диагноз. Нормальный человек никогда, даже не предположит возможность использовать дальнобойные ракеты по мирному населению. Этими необдуманными фразами они сами себе подписывают смертный приговор. Неужели они не понимают, что дальнобойные ракеты летают в две стороны?" — заявила Харченко РИА Новости.
Она добавила, что дом её мамы находится неподалёку от Курского аэропорта. Там дети ходят в школы, детские сады, люди работают, мирные жители занимаются мирным трудом, сказала депутат.
"Вместо того, чтобы включить мозги и дать команду своей марионетке Зеленскому о прекращении боевых действий, они смотрят в сторону развязывания третьей мировой войны. Считаю, что наша армия укомплектована масштабными средствами противовоздушной обороны, средствами радиоэлектронной борьбы... Мы обязательно победим", — подытожила Харченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭммануэль МакронНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреФранция
 
 
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