https://ria.ru/20240603/makfa-1950162447.html
Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия "Макфы"
Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия "Макфы" - РИА Новости, 03.06.2024
Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия "Макфы"
Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-владелец перешедшей в собственность государства группы компаний "Макфа",... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:46
2024-06-03T13:46
2024-06-03T13:46
происшествия
михаил юревич
вадим белоусов
людмила айвар
макфа (макfa)
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-владелец перешедшей в собственность государства группы компаний "Макфа", просит СК РФ проверить законность решения суда об изъятии предприятий. "Я, Юревич Валерий Михайлович, ответчик по иску Генеральной прокуратуры. Я долго не мог осознать решение, которое вынес суд, по изъятию принадлежащих мне, моей жене и моему внуку компаний… Я говорю о компании "Макфа" и других предприятиях. По нашему мнению, суд вынес заведомо незаконное решение об изъятии предприятий, входящих в группу "Макфа"… Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты. Я и моя семья обжалуем решение", - сказал он в видеообращении в интернете. Юревич-старший уточнил, что его сын Михаил после избрания в Госдуму предприятиями не занимался, так как проживал и работал в Москве, и отказался от акций компании. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов подтвердил РИА Новости, что Юревич обратился с заявлением в Следственный комитет РФ. "Теперь СК будет обязан проверить доводы заявления о наличии в действиях лиц, в том числе судьи, причастных к изъятию активов, преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Речь идет о статье 292 УК РФ (служебный подлог) и статье 305 (вынесение заведомо неправосудного решения)", - пояснил он. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Заседания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240401/makfa-1937026800.html
https://ria.ru/20240506/makfa-1944145001.html
https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html
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происшествия, михаил юревич, вадим белоусов, людмила айвар, макфа (макfa)
Происшествия, Михаил Юревич, Вадим Белоусов, Людмила Айвар, Макфа (Макfa)
Отец экс-губернатора Юревича попросил проверить законность изъятия "Макфы"
Юревич попросил СК проверить законность решения суда об изъятии "Макфы"
ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Валерий Юревич, отец бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-владелец перешедшей в собственность государства группы компаний "Макфа", просит СК РФ проверить законность решения суда об изъятии предприятий.
«
"Я, Юревич Валерий Михайлович, ответчик по иску Генеральной прокуратуры. Я долго не мог осознать решение, которое вынес суд, по изъятию принадлежащих мне, моей жене и моему внуку компаний… Я говорю о компании "Макфа" и других предприятиях. По нашему мнению, суд вынес заведомо незаконное решение об изъятии предприятий, входящих в группу "Макфа"… Я обратился с заявлением о привлечении к ответственности лиц, умышленно принимавших заведомо незаконное решение, искажая реальность и подтасовывая факты. Я и моя семья обжалуем решение", - сказал он в видеообращении в интернете.
Юревич-старший уточнил, что его сын Михаил после избрания в Госдуму предприятиями не занимался, так как проживал и работал в Москве, и отказался от акций компании.
Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов подтвердил РИА Новости, что Юревич обратился с заявлением в Следственный комитет РФ.
"Теперь СК будет обязан проверить доводы заявления о наличии в действиях лиц, в том числе судьи, причастных к изъятию активов, преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Речь идет о статье 292 УК РФ (служебный подлог) и статье 305 (вынесение заведомо неправосудного решения)", - пояснил он.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Заседания по делу проходили в закрытом от СМИ режиме.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.