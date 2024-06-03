https://ria.ru/20240603/lnr-1950204609.html
Жительницу ЛНР обвинили в госизмене
Жительницу ЛНР обвинили в госизмене - РИА Новости, 03.06.2024
Жительницу ЛНР обвинили в госизмене
Жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины, обвинили в госизмене, сообщили... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:47
2024-06-03T15:47
2024-06-03T15:48
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 3 июн – РИА Новости. Жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины, обвинили в госизмене, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "В прокуратуре ЛНР проверена законность возбуждения следственным отделом УФСБ России уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). По версии органов следствия, 50-летняя местная жительница, действуя по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины, скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих ВСУ", - сообщили в прокуратуре. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая впоследствии пыталась помочь им перебраться на Украину, обеспечив фиктивными медицинскими документами для провоза военных под видом больных лиц, а также сим-картами местного оператора мобильной связи. Мужчин задержали на границе. Прокуратура ЛНР признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным, ход его расследования находится на контроле.
https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1902970100.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жительницу ЛНР обвинили в госизмене
Жительницу ЛНР, укрывавшую двух украинских военных, обвинили в госизмене