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Цены на такси в Москве выросли вдвое из-за летнего ливня
Цены на такси в Москве выросли вдвое из-за летнего ливня - РИА Новости, 03.06.2024
Цены на такси в Москве выросли вдвое из-за летнего ливня
Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2 раза на фоне летнего ливня, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:25
2024-06-03T16:25
2024-06-03T16:26
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2 раза на фоне летнего ливня, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. "Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным. По данным на 15.50 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1600 до 2000 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали вдвое: до 400-800 рублей с 200-400 рублей. Длительность поездок увеличилась на 5-10 минут. Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, яндекс.такси
Общество, Москва, Яндекс.Такси
Цены на такси в Москве выросли вдвое из-за летнего ливня
Цены на такси и длительность поездок по Москве значительно возросли из-за ливня
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2 раза на фоне летнего ливня, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости.
"Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси
". Индикатор спроса горит красным.
По данным на 15.50 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1600 до 2000 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали вдвое: до 400-800 рублей с 200-400 рублей. Длительность поездок увеличилась на 5-10 минут.
Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром.