https://ria.ru/20240603/lavrov-1950078631.html

Лавров прибыл в Гвинею

Лавров прибыл в Гвинею - РИА Новости, 03.06.2024

Лавров прибыл в Гвинею

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:13

2024-06-03T05:13

2024-06-03T05:46

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КОНАКРИ (ГВИНЕЯ), 3 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке, передает корреспондент РИА Новости.Этот визит станет шестым за последние два года на африканский континент.В июле 2022 года министр посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе 2023 года — отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года был с визитом в Мали, Мавритании и Судане. В конце мая-начале июня он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР, последняя же поездка министра в Африку была в августе 2023 года — на саммит БРИКС в ЮАР.В самой Гвинее министр последний раз был в 2013 году. В ходе текущего визита у министра ожидаются двусторонние контакты.В сентябре 2021 года в Гвинее произошел военный переворот, в результате которого полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ.Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода, а Думбуя был приведен к присяге как президент переходного периода. В 2024 году же ожидаются выборы, которые должны восстановить гражданскую форму правления.Первой реакцией Москвы на переворот тогда стало требование освободить президента Конде и обеспечить его неприкосновенность, российская сторона заявила о своей обеспокоенности силовой сменой власти в Гвинее. Несмотря на это уже в январе 2022 года директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия будет работать с утвердившимся руководством и не намерена разрывать дипотношения с Гвинеей.Смена власти в Гвинее в 2021 году вызвала обеспокоенность у мировых алюминиевых производителей, поскольку в Гвинее расположены основные запасы необходимых для производства ресурсов (на тот момент порядка 20 процентов мирового производства алюминия использовали бокситы Гвинеи).У российской стороны тоже были причины для беспокойства за свои интересы: там действует целый ряд компаний, в том числе "Русал", чьи предприятия в Гвинее снабжают сырьем российские алюминиевые заводы, обеспечивая, согласно данным посольства России, 25 процентов производства алюминия.В целом же добыча полезных ископаемых является одной из основных сфер сотрудничества двух стран, что отражают показатели товарооборота между Россией и Гвинеей.Двусторонний товарооборот в 2021 году составил 157 млн долларов США: импорт — 102,6 миллиона, экспорт — 54,4 миллиона. Импорт из Гвинеи три года назад на 99,7 процента состоял из бокситов.В Гвинее, помимо предприятий компании "Русал", также действуют компании Nordgold, которая занимается золотодобычей, и "Геопроспект" - геологоразведка.Еще одним направлением сотрудничества является продовольственная сфера: основу российского экспорта в Гвинею в 2021 году составляли продовольственные товары и сельхозсырье (43,1 %), машины, оборудование, транспортные средства (30,1 %), продукция химической промышленности (12,8 %), металлы и изделия из них (9,8 %).Москва также в данный момент готовит продовольственную помощь Конакри на два миллиона долларов, о чем сообщал посол России в Гвинее Алексей Попов в интервью местному изданию Guinée Matin. Он отмечал, что в 2023 году Россия уже пожертвовала такую сумму. В июле 2023 года министр иностранных дел Гвинеи Морисанда Куяте заявил РИА Новости о готовности Конакри покупать российские удобрения и зерно.Также между Россией и Гвинеей есть межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, подписанное в 2018 году.В Гвинее действуют российские диагностические медицинские центры в свете сложной эпидемиологической обстановки в стране: в 2015-2016 году Гвинея была в числе наиболее пострадавших от эпидемии лихорадки Эбола стран.

https://ria.ru/20240523/otnosheniya-1947994969.html

https://ria.ru/20230813/niger-1889801289.html

https://ria.ru/20240424/afrika-1941975830.html

https://ria.ru/20240523/lavrov-1947987277.html

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гвинея, африка, в мире, сергей лавров, россия