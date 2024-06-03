Рейтинг@Mail.ru
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:41 03.06.2024 (обновлено: 15:15 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/kultura-1950122112.html
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах - РИА Новости, 03.06.2024
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с кабмином Украины об информационно-культурных центрах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:41
2024-06-03T15:15
культура
в мире
украина
москва
киев
совет федерации рф
рцнк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с кабмином Украины об информационно-культурных центрах, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Собеседник агентства ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона. В пояснительной записке отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу. "В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240320/denonsatsiya-1934567072.html
https://ria.ru/20240308/predozheniya-1931958204.html
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, киев, совет федерации рф, рцнк
Культура, В мире, Украина, Москва, Киев, Совет Федерации РФ, РЦНК
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах

Комитет СФ поддержал денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с кабмином Украины об информационно-культурных центрах, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
Собеседник агентства ответил утвердительно на соответствующий вопрос.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона.
Здание Парламента в Таллине - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи с Россией
20 марта, 21:08
В пояснительной записке отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.
"В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров
8 марта, 22:50
 
КультураВ миреУкраинаМоскваКиевСовет Федерации РФРЦНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала