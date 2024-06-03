https://ria.ru/20240603/kultura-1950122112.html
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах - РИА Новости, 03.06.2024
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с кабмином Украины об информационно-культурных центрах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:41
2024-06-03T11:41
2024-06-03T15:15
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал денонсацию соглашения с кабмином Украины об информационно-культурных центрах, сообщил РИА Новости источник в парламенте. Собеседник агентства ответил утвердительно на соответствующий вопрос. "Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона. В пояснительной записке отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу. "В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240320/denonsatsiya-1934567072.html
https://ria.ru/20240308/predozheniya-1931958204.html
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в мире, украина, москва, киев, совет федерации рф, рцнк
Культура, В мире, Украина, Москва, Киев, Совет Федерации РФ, РЦНК
В СФ поддержали денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
Комитет СФ поддержал денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах