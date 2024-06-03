https://ria.ru/20240603/kuba-1950250211.html

Россия планирует вывести туроборот с Кубой на доковидные показатели

Россия планирует вывести туроборот с Кубой на доковидные показатели - РИА Новости, 03.06.2024

Россия планирует вывести туроборот с Кубой на доковидные показатели

Минтрансу, туроператорам и авиакомпаниям РФ поручено вывести туристический оборот с Кубой на показатели до пандемии COVID-19, говорится в документах Минцифры,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:56

2024-06-03T17:56

2024-06-03T17:56

экономика

москва

варадеро

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

аэрофлот

гавана

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минтрансу, туроператорам и авиакомпаниям РФ поручено вывести туристический оборот с Кубой на показатели до пандемии COVID-19, говорится в документах Минцифры, которые есть в распоряжении РИА Новости, там определено и количество рейсов в сообщении с республикой. "Минэкономразвития… Минтрансу России… совместно с заинтересованными туроператорами и авиакомпаниями разработать схему выхода туроборота в Республику Куба на доковидные показатели", - говорится в одном из документов. Во другом документе приводятся данные о планируемой частоте рейсов на направлении. "…авиакомпания "Аэрофлот"… по маршруту Москва - Варадеро (в период с 1 июня по 28 сентября 2024 г.) (2 раза в неделю); с 6 апреля по 30 мая 2024 г. и с 1 октября по 26 октября 2024 г. (3 раза в неделю)… авиакомпания "Россия"… по маршруту Москва - Гавана (в период с 27 октября 2024 г. по 23 марта 2025 г. (1 раз в неделю) и Москва - Варадеро (в период с 29 октября 2024 г. по 29 марта 2025 г. (3 раза в неделю)… авиакомпания "Северный ветер"… по маршрутам Москва - Варадеро (3 рейса в неделю, с июня 2024 г. сокращение до 2 рейсов в неделю) и Москва - Кайо-Коко (2 раза в неделю)", - говорится в документе. Кроме того, полеты между Россией и Кубой выполняет и венесуэльская авиакомпания Conviasa, речь идет о регулярных рейсах между Каракасом и Москвой с посадкой в аэропорту Гаваны и обратно с частотой 1 рейс в 2 недели, уточняется в документе Минцифры.

https://ria.ru/20240513/kuba-1944750535.html

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экономика, москва, варадеро, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэрофлот, гавана, в мире, куба