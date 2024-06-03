https://ria.ru/20240603/krovlya-1950237380.html

На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы

На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы - РИА Новости, 03.06.2024

На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы

Одного из двух остававшихся в больнице мальчиков, которые пострадали в результате срыва кровли школы в Краснодаре, выпишут домой в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:07

2024-06-03T17:07

2024-06-03T17:07

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 3 июн – РИА Новости. Одного из двух остававшихся в больнице мальчиков, которые пострадали в результате срыва кровли школы в Краснодаре, выпишут домой в понедельник, сообщили в пресс-службе горадминистрации. Мэр Краснодара Евгений Наумов 25 мая информировал о том, что в школе №29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По информации краевого минздрава, пострадали 10 детей, получившие, в основном, порезы и ссадины, двое из них были госпитализированы в детскую краевую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. "Почти все ученики, пострадавшие при падении части кровли, выписаны из медицинских учреждений города. Сегодня одного из госпитализированных мальчиков отправят домой", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, еще один пострадавший ребенок продолжает проходить лечение. По данным властей, ликвидация последствий сильного ветра в городе продолжается. Кровлю в школе №29 заменят полностью. Кроме того, из-за шквалистого ветра в краевом центре было повалено около 400 деревьев, из них уже порядка 80% убрано. Были расчищены проезжие части дорог и тротуары. Продолжаются работы в парках и скверах.

https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html

краснодар

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происшествия, краснодар