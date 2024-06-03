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Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды - РИА Новости, 03.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:00 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/krokus-1950190295.html
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды - РИА Новости, 03.06.2024
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:00
2024-06-03T15:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы арестовал Шарипзоду в начале марта, в середине мая ему и другим фигурантам мера пресечения была продлена до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды

Суд признал законным арест фигуранта Шарипзоды по делу о теракте в "Крокусе"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммад Зоир Шарипзода в суде
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Мухаммада Зоира Шарипзоды, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы арестовал Шарипзоду в начале марта, в середине мая ему и другим фигурантам мера пресечения была продлена до 22 августа.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
1 июня, 14:12
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
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