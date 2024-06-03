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Сеул решил приостановить действие межкорейского военного соглашения - РИА Новости, 03.06.2024
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08:12 03.06.2024 (обновлено: 09:35 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/koreya-1950088215.html
Сеул решил приостановить действие межкорейского военного соглашения
Сеул решил приостановить действие межкорейского военного соглашения - РИА Новости, 03.06.2024
Сеул решил приостановить действие межкорейского военного соглашения
Южная Корея намерена полностью приостановить действие военного соглашения с КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:12
2024-06-03T09:35
в мире
сеул
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
корейский полуостров
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СЕУЛ, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея намерена полностью приостановить действие военного соглашения с КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента.По информации агентства, Совет национальной безопасности решил вынести на повестку завтрашнего заседания правительства предложение о полной приостановке действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года "до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие" между Севером и Югом.В ноябре прошлого года Сеул приостановил действие некоторых пунктов межкорейского соглашения, в частности восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Это стало ответом на запуск КНДР первого военного разведывательного спутника.Пхеньян тогда заявил, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в соответствии с соглашением, и снова стал дислоцировать солдат и вооружения у демаркационной линии.При этом КНДР обвинила Сеул в том, что он "выбросил доверие" северного соседа и обязанности по выполнению договоренностей, что показывает, что с ним нельзя иметь дело.
https://ria.ru/20240529/kndr-1949038150.html
https://ria.ru/20240602/koreya-1950033895.html
сеул
южная корея
пхеньян
кндр (северная корея)
корейский полуостров
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в мире, сеул, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), корейский полуостров
В мире, Сеул, Южная Корея, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров
Сеул решил приостановить действие межкорейского военного соглашения

Сеул решил приостановить военное соглашение с КНДР до восстановления доверия

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 3 июн — РИА Новости. Южная Корея намерена полностью приостановить действие военного соглашения с КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента.
По информации агентства, Совет национальной безопасности решил вынести на повестку завтрашнего заседания правительства предложение о полной приостановке действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года "до тех пор, пока не будет восстановлено взаимное доверие" между Севером и Югом.
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В ноябре прошлого года Сеул приостановил действие некоторых пунктов межкорейского соглашения, в частности восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Это стало ответом на запуск КНДР первого военного разведывательного спутника.
Пхеньян тогда заявил, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в соответствии с соглашением, и снова стал дислоцировать солдат и вооружения у демаркационной линии.
При этом КНДР обвинила Сеул в том, что он "выбросил доверие" северного соседа и обязанности по выполнению договоренностей, что показывает, что с ним нельзя иметь дело.
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