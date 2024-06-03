https://ria.ru/20240603/konkurs-1950193056.html

Пласидо Доминго напутствовал участников конкурса "Юные виртуозы Казани"

Пласидо Доминго напутствовал участников конкурса "Юные виртуозы Казани" - РИА Новости, 03.06.2024

Пласидо Доминго напутствовал участников конкурса "Юные виртуозы Казани"

Оперный певец Пласидо Доминго напутствовал участников I конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани-2024", пожелав им усердно трудиться и любить музыку. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:15

2024-06-03T15:15

2024-06-03T15:19

культура

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россия

пласидо доминго

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КАЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Оперный певец Пласидо Доминго напутствовал участников I конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани-2024", пожелав им усердно трудиться и любить музыку. Гала-концерт I конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани-2024", организованного под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной, состоится в столице Татарстана 5 июня. Проект, который в дальнейшем планируется проводить ежегодно, направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также популяризацию академического музыкального искусства. "Я очень рад приветствовать вас сегодня. Я пел в Казани в 2014 году. Ваш замечательный город навсегда останется в моем сердце, родной город, где родился Федор Шаляпин", - сказал Доминго в видеообращении, опубликованном организаторами конкурса. Один из величайших теноров современности пожелал юным участникам конкурса всего самого наилучшего в будущем. "Продолжайте также усердно трудиться и продолжайте любить музыку. Пусть ваше увлечение музыкой принесет вам много-много счастья", - напутствовал он. Гарифуллина отметила, что в конкурсе приняли участие более 100 талантливых детей - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани по различным специальностям. Она уточнила, что в течение года ребята и их педагоги старательно готовились к событию, тщательно подбирали репертуар. Победителям конкурса предоставлена возможность выступить перед многочисленной аудиторией слушателей вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной. В исполнении конкурсантов прозвучат шедевры мировой классики – произведения Баха и Генделя, музыка известных татарских композиторов Яхина и Бакирова, а также лучшие образцы современного джаза и обработки народных песен. "Я тоже в детстве начинала с участия в городских конкурсах и хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются дети, что это им дает. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя… дает им возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии. Чтобы действительно погрузиться в музыку и начать свободно говорить на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом", - добавила Гарифуллина.

https://ria.ru/20240426/nagrazhdenie-1942471269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, россия, пласидо доминго, новости культуры