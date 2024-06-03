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Захарова рассказала, как Клуни и его фонд могут помочь журналистам - РИА Новости, 03.06.2024
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Захарова рассказала, как Клуни и его фонд могут помочь журналистам
Захарова рассказала, как Клуни и его фонд могут помочь журналистам - РИА Новости, 03.06.2024
Захарова рассказала, как Клуни и его фонд могут помочь журналистам
Актер Джордж Клуни и его фонд могли бы на деле оказать помощь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи, показанных в СМИ в качестве жертв... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:40
2024-06-03T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
буча
россия
киев
джордж клуни
мария захарова
оон
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Актер Джордж Клуни и его фонд могли бы на деле оказать помощь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи, показанных в СМИ в качестве жертв "российской агрессии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Как позже объяснил сам Джордж Клуни, в фонде "неправильно выразились", а организация, у которой есть "давний опыт защиты журналистов", никогда бы не стала их преследовать. "Мы как раз очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию. Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв "российского насилия", - написала Захарова. Обращаясь к Джорджу Клуни, она отметила, что до сих пор неизвестно, "кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи". "Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник", - добавила Захарова. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20240531/zakharova-1949805365.html
https://ria.ru/20240603/kluni-1950148067.html
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в мире, буча, россия, киев, джордж клуни, мария захарова, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Буча, Россия, Киев, Джордж Клуни, Мария Захарова, ООН
Захарова рассказала, как Клуни и его фонд могут помочь журналистам

Захарова: Клуни мог бы помочь журналистам, опубликовав список погибших в Буче

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Актер Джордж Клуни и его фонд могли бы на деле оказать помощь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи, показанных в СМИ в качестве жертв "российской агрессии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Как позже объяснил сам Джордж Клуни, в фонде "неправильно выразились", а организация, у которой есть "давний опыт защиты журналистов", никогда бы не стала их преследовать.
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"Мы как раз очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию. Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв "российского насилия", - написала Захарова.
Обращаясь к Джорджу Клуни, она отметила, что до сих пор неизвестно, "кто же эти самые люди, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи".
"Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник", - добавила Захарова.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.
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