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В Госдуме хотят добиться признания Фонда Клуни нежелательным в России

В Госдуме хотят добиться признания Фонда Клуни нежелательным в России - РИА Новости, 03.06.2024

В Госдуме хотят добиться признания Фонда Клуни нежелательным в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне направит в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией, заявил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:27

2024-06-03T13:27

2024-06-03T13:27

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне направит в Генпрокуратуру материалы для признания Фонда Клуни нежелательной в России организацией, заявил глава комиссии Василий Пискарев. Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. По словам Пискарева, пару часов назад Клуни заявил в соцсетях, что "кто-то в его фонде оговорился, и преследовать российских журналистов они не собираются". "Несмотря на это заявление, будем и дальше наблюдать за данной американской неправительственной организацией, поскольку она известна нам своей широкой антироссийской деятельностью. Готовим собранные материалы для направления в Генеральную прокуратуру РФ с целью признания её деятельности нежелательной в России", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

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Кирилл Волков

россия, джордж клуни, василий пискарев, госдума рф, сша, безопасность