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МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.06.2024
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12:13 03.06.2024 (обновлено: 12:16 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/kitay-1950135593.html
МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.06.2024
МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:13
2024-06-03T12:16
россия
китай
монголия
мао нин
газпром
сила сибири — 2
в мире
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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов сообщения СМИ о том, что переговоры между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири 2" столкнулись с трудностями. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между Китаем и Россией по "Силе Сибири 2" "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по вопросам стоимости и объемов поставок. "Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами", - сказала Мао Нин на брифинге в понедельник. Дипломат подчеркнула, что поиск точек соприкосновения интересов двух стран, углубление интеграции интересов и достижение взаимных успехов является консенсусом глав двух государств. Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай заявил, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946748102.html
https://ria.ru/20240603/putin-1950089657.html
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россия, китай, монголия, мао нин, газпром, сила сибири — 2, в мире
Россия, Китай, Монголия, Мао Нин, Газпром, Сила Сибири — 2, В мире
МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией

Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией по "Силе Сибири — 2"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов сообщения СМИ о том, что переговоры между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири 2" столкнулись с трудностями.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между Китаем и Россией по "Силе Сибири 2" "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по вопросам стоимости и объемов поставок.
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"Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами", - сказала Мао Нин на брифинге в понедельник.
Дипломат подчеркнула, что поиск точек соприкосновения интересов двух стран, углубление интеграции интересов и достижение взаимных успехов является консенсусом глав двух государств.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай заявил, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2".
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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РоссияКитайМонголияМао НинГазпромСила Сибири — 2В мире
 
 
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