https://ria.ru/20240603/kitay-1950135593.html

МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией

МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 03.06.2024

МИД КНР: Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией

Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:13

2024-06-03T12:13

2024-06-03T12:16

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мао нин

газпром

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ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов сообщения СМИ о том, что переговоры между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири 2" столкнулись с трудностями. Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между Китаем и Россией по "Силе Сибири 2" "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по вопросам стоимости и объемов поставок. "Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами", - сказала Мао Нин на брифинге в понедельник. Дипломат подчеркнула, что поиск точек соприкосновения интересов двух стран, углубление интеграции интересов и достижение взаимных успехов является консенсусом глав двух государств. Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай заявил, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.

https://ria.ru/20240517/kitay-1946748102.html

https://ria.ru/20240603/putin-1950089657.html

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россия, китай, монголия, мао нин, газпром, сила сибири — 2, в мире