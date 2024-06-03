https://ria.ru/20240603/kirkorov-1950261882.html
Киркорову разрешили въезд в Молдавию
Киркорову разрешили въезд в Молдавию - РИА Новости, 03.06.2024
Киркорову разрешили въезд в Молдавию
Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову, решение опубликовано в понедельник на портале судебных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:50
2024-06-03T18:50
2024-06-03T19:07
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову, решение опубликовано в понедельник на портале судебных инстанций республики.Киркорову было отказано во въезде в Молдавию в июле 2022 года, когда он прилетел рейсом из Стамбула."Суд сектора Рышкановка, рассмотрев запрос защиты российского поп-исполнителя Киркорова Филиппа, аннулировал решение пограничной полиции о запрете на его въезд в страну. Запрет был установлен пограничной полицией в июле 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте судебных инстанций Молдавии.Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.
https://ria.ru/20240418/kirkorov-1940856682.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, филипп киркоров
Шоубиз, Молдавия, В мире, Филипп Киркоров
Киркорову разрешили въезд в Молдавию
Суд отменил запрет Киркорову на въезд в Молдавию
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову, решение опубликовано в понедельник на портале судебных инстанций республики.
Киркорову было отказано во въезде в Молдавию в июле 2022 года, когда он прилетел рейсом из Стамбула
.
"Суд сектора Рышкановка, рассмотрев запрос защиты российского поп-исполнителя Киркорова Филиппа, аннулировал решение пограничной полиции о запрете на его въезд в страну. Запрет был установлен пограничной полицией в июле 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте судебных инстанций Молдавии.
Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.