https://ria.ru/20240603/kirkorov-1950261882.html

Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Киркорову разрешили въезд в Молдавию - РИА Новости, 03.06.2024

Киркорову разрешили въезд в Молдавию

Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову, решение опубликовано в понедельник на портале судебных... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:50

2024-06-03T18:50

2024-06-03T19:07

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филипп киркоров

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Районный суд Кишинева отменил запрет на въезд в Молдавию российскому поп-исполнителю Филиппу Киркорову, решение опубликовано в понедельник на портале судебных инстанций республики.Киркорову было отказано во въезде в Молдавию в июле 2022 года, когда он прилетел рейсом из Стамбула."Суд сектора Рышкановка, рассмотрев запрос защиты российского поп-исполнителя Киркорова Филиппа, аннулировал решение пограничной полиции о запрете на его въезд в страну. Запрет был установлен пограничной полицией в июле 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте судебных инстанций Молдавии.Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева.

https://ria.ru/20240418/kirkorov-1940856682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, филипп киркоров