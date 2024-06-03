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Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/kirbi-1950288797.html
Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ
Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024
Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ
США дали добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы, сказал координатор... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:10
2024-06-03T22:10
специальная военная операция на украине
джон кирби
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США дали добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Если они (украинцы) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах (применение)", - сказал он на брифинге для журналистов.Кирби подтвердил, что речь идет о районах, прилегающих к Харьковской области.Он повторил, что запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри РФ остается в силе.Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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джон кирби, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина, сша, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, США, НАТО, В мире
Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ

Кирби: США дали добро Украине только на точечное применение оружия внутри РФ

© AP Photo / Patrick SemanskyДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США дали добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Если они (украинцы) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах (применение)", - сказал он на брифинге для журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Американский авианосец поработал в интересах Москвы
Вчера, 08:00
Кирби подтвердил, что речь идет о районах, прилегающих к Харьковской области.
Он повторил, что запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри РФ остается в силе.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДжон КирбиДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСШАНАТОВ мире
 
 
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