https://ria.ru/20240603/kirbi-1950288797.html

Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ

Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ - РИА Новости, 03.06.2024

Кирби: США разрешили Украине бить по России только для срыва атак на ВСУ

США дали добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы, сказал координатор... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:10

2024-06-03T22:10

2024-06-03T22:10

специальная военная операция на украине

джон кирби

джо байден

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россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США дали добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Если они (украинцы) знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах (применение)", - сказал он на брифинге для журналистов.Кирби подтвердил, что речь идет о районах, прилегающих к Харьковской области.Он повторил, что запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри РФ остается в силе.Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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