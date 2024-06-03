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Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/kiev-1950290601.html
Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России
Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России - РИА Новости, 03.06.2024
Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России
США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:30
2024-06-03T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома также дал понять, что ему ничего не известно о возможных дипломатических контактах с РФ по поводу решения Вашингтона одобрить нанесение ударов ВСУ американским оружием в ограниченном радиусе вблизи Харькова.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950280641.html
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в мире, сша, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби
Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России

Белый дом: Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по России

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Представитель Белого дома также дал понять, что ему ничего не известно о возможных дипломатических контактах с РФ по поводу решения Вашингтона одобрить нанесение ударов ВСУ американским оружием в ограниченном радиусе вблизи Харькова.
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"Больше половины": на Украине раскрыли реакцию Запада на провал ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныДжон Кирби
 
 
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