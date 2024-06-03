https://ria.ru/20240603/kiev-1950290601.html

Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России

Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России - РИА Новости, 03.06.2024

Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России

США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:30

2024-06-03T22:30

2024-06-03T22:30

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сша

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вооруженные силы украины

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома также дал понять, что ему ничего не известно о возможных дипломатических контактах с РФ по поводу решения Вашингтона одобрить нанесение ударов ВСУ американским оружием в ограниченном радиусе вблизи Харькова.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950280641.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, джон кирби