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Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России
Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России - РИА Новости, 03.06.2024
Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России
США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:30
2024-06-03T22:30
2024-06-03T22:30
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США получили от Украины заверения в том, что Киев "понимает" указания по территориальным ограничениям на удары внутри России, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Я готов подтвердить, что они понимают указания, которые им были даны", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома также дал понять, что ему ничего не известно о возможных дипломатических контактах с РФ по поводу решения Вашингтона одобрить нанесение ударов ВСУ американским оружием в ограниченном радиусе вблизи Харькова.
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в мире, сша, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, джон кирби
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Киев заверил США, что понимает указания по ограничениям на удары по России
Белый дом: Киев заверил США, что понимает ограничения на удары по России