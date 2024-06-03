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"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:04 03.06.2024 (обновлено: 18:42 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/kiev-1950236897.html
"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта
"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта - РИА Новости, 03.06.2024
"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта
Удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие, предположил отставной полковник СБУ... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:04
2024-06-03T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."В рамках стратегической ядерной стабильности это приведет к эскалации напряженности, перерастанию войны не в мировую, а — назовем ее — на европейском театре военных действий с применением нестратегического ядерного оружия", — считает он.В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html
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в мире, россия, киев, сша, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта

Стариков: в новой фазе украинского конфликта будут применять ядерное оружие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"В рамках стратегической ядерной стабильности это приведет к эскалации напряженности, перерастанию войны не в мировую, а — назовем ее — на европейском театре военных действий с применением нестратегического ядерного оружия", — считает он.
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Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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