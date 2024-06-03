https://ria.ru/20240603/kiev-1950236897.html

"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта

"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта - РИА Новости, 03.06.2024

"Самое опасное": в Киеве испугались новой фазы украинского конфликта

Удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие, предположил отставной полковник СБУ... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:04

2024-06-03T17:04

2024-06-03T18:42

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."В рамках стратегической ядерной стабильности это приведет к эскалации напряженности, перерастанию войны не в мировую, а — назовем ее — на европейском театре военных действий с применением нестратегического ядерного оружия", — считает он.В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950104259.html

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в мире, россия, киев, сша, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина