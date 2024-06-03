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Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату - РИА Новости, 03.06.2024
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23:37 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/khusity-1950295129.html
Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату
Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату - РИА Новости, 03.06.2024
Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:37
2024-06-03T23:37
в мире
йемен
израиль
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету "Палестина", говорится в выпущенном в понедельник вечером заявлении вооруженных сил хуситов. "Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету "Палестина", о которой сообщаем в первый раз", - отмечается в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. В последнее время хуситы также стали пытаться атаковать суда в Индийском океане и Средиземном море.
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йемен
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в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Израиль, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату

Хуситы заявили о запуске из Йемена новой ракеты "Палестина" по Эйлату в Израиле

© Фото : deror_aviГород Эйлат
Город Эйлат - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : deror_avi
Город Эйлат. Архивное фото
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ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету "Палестина", говорится в выпущенном в понедельник вечером заявлении вооруженных сил хуситов.
"Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету "Палестина", о которой сообщаем в первый раз", - отмечается в сообщении.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. В последнее время хуситы также стали пытаться атаковать суда в Индийском океане и Средиземном море.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13
 
В миреЙеменИзраильКрасное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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