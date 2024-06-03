https://ria.ru/20240603/khusity-1950295129.html

Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату

Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату - РИА Новости, 03.06.2024

Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T23:37

2024-06-03T23:37

2024-06-03T23:37

в мире

йемен

израиль

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 3 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету "Палестина", говорится в выпущенном в понедельник вечером заявлении вооруженных сил хуситов. "Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету "Палестина", о которой сообщаем в первый раз", - отмечается в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. В последнее время хуситы также стали пытаться атаковать суда в Индийском океане и Средиземном море.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

йемен

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красное море

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в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году