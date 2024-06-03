https://ria.ru/20240603/khinshteyn-1950245681.html

Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам

Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам - РИА Новости, 03.06.2024

Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам

Депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал провести расследование по трем крупным сбоям, связанным с хакерскими атаками у СДЭКа, сети... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:41

2024-06-03T17:41

2024-06-03T17:44

технологии

александр хинштейн

госдума рф

сдэк

верный

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал провести расследование по трем крупным сбоям, связанным с хакерскими атаками у СДЭКа, сети магазинов "Верный" и у IT-компании, которая занимается обслуживанием серверов 1С. Он напомнил, что за последнюю неделю произошли три крупных сбоя, связанных с хакерскими атаками. "По всем трем инцидентам должны быть проведены тщательные расследования и сделаны выводы - под угрозой оказался не только комфорт наших граждан, но и их личные данные", - написал он. Он отметил, что по большому счету совсем неважно кто конкретно стоит за атаками на внутреннюю инфраструктуру. "Проукраинские хакеры, которые такими способом хотят нивелировать отсутствие побед на фронте, или хакерская организация, пытающаяся по методу "клин клином" обратить внимание на дыры в кибербезорасности компаний. Важно, что, как мы видим, не все компании к этим атакам оказались готовы", - добавил депутат. При этом он отметил, что эту серию атак не стоит недооценивать. "Я бы посоветовал всем компаниям решительно заняться уже наконец-то своей кибербезопасностью. Халатность в это сфере бьет не только по вашим клиентам, но и по вашему же кошельку. Ваша беспечность выйдет вам дороже", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240531/sdek-1949617408.html

https://ria.ru/20240529/sdek-1949119131.html

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технологии, александр хинштейн, госдума рф, сдэк, верный, 1с