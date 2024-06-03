https://ria.ru/20240603/khinshteyn-1950245681.html
Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам
Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам - РИА Новости, 03.06.2024
Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам
Депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал провести расследование по трем крупным сбоям, связанным с хакерскими атаками у СДЭКа, сети... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:41
2024-06-03T17:41
2024-06-03T17:44
технологии
александр хинштейн
госдума рф
сдэк
верный
1с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал провести расследование по трем крупным сбоям, связанным с хакерскими атаками у СДЭКа, сети магазинов "Верный" и у IT-компании, которая занимается обслуживанием серверов 1С. Он напомнил, что за последнюю неделю произошли три крупных сбоя, связанных с хакерскими атаками. "По всем трем инцидентам должны быть проведены тщательные расследования и сделаны выводы - под угрозой оказался не только комфорт наших граждан, но и их личные данные", - написал он. Он отметил, что по большому счету совсем неважно кто конкретно стоит за атаками на внутреннюю инфраструктуру. "Проукраинские хакеры, которые такими способом хотят нивелировать отсутствие побед на фронте, или хакерская организация, пытающаяся по методу "клин клином" обратить внимание на дыры в кибербезорасности компаний. Важно, что, как мы видим, не все компании к этим атакам оказались готовы", - добавил депутат. При этом он отметил, что эту серию атак не стоит недооценивать. "Я бы посоветовал всем компаниям решительно заняться уже наконец-то своей кибербезопасностью. Халатность в это сфере бьет не только по вашим клиентам, но и по вашему же кошельку. Ваша беспечность выйдет вам дороже", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240531/sdek-1949617408.html
https://ria.ru/20240529/sdek-1949119131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_9a7d112e01f498ed8dfb045fdb13215d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр хинштейн, госдума рф, сдэк, верный, 1с
Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ, СДЭК, Верный, 1С
Хинштейн призвал провести расследование по трем крупным хакерским атакам
Хинштейн призвал расследовать три крупных сбоя, связанных с хакерскими атаками
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
призвал провести расследование по трем крупным сбоям, связанным с хакерскими атаками у СДЭКа, сети магазинов "Верный" и у IT-компании, которая занимается обслуживанием серверов 1С.
Он напомнил, что за последнюю неделю произошли три крупных сбоя, связанных с хакерскими атаками.
"По всем трем инцидентам должны быть проведены тщательные расследования и сделаны выводы - под угрозой оказался не только комфорт наших граждан, но и их личные данные", - написал он.
Он отметил, что по большому счету совсем неважно кто конкретно стоит за атаками на внутреннюю инфраструктуру.
"Проукраинские хакеры, которые такими способом хотят нивелировать отсутствие побед на фронте, или хакерская организация, пытающаяся по методу "клин клином" обратить внимание на дыры в кибербезорасности компаний. Важно, что, как мы видим, не все компании к этим атакам оказались готовы", - добавил депутат.
При этом он отметил, что эту серию атак не стоит недооценивать.
"Я бы посоветовал всем компаниям решительно заняться уже наконец-то своей кибербезопасностью. Халатность в это сфере бьет не только по вашим клиентам, но и по вашему же кошельку. Ваша беспечность выйдет вам дороже", - добавил депутат.