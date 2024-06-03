https://ria.ru/20240603/kherson-1950083227.html

Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье

Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 03.06.2024

Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье

Группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:49

2024-06-03T06:49

2024-06-03T06:58

сирия

сша

великобритания

происшествия

россия

вооруженные силы украины

украина

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 3 июн — РИА Новости. Группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья города Херсона. "28 мая из города Киев в город Херсон прибыла группа режиссеров документального кино и военных корреспондентов общей численностью 13 человек для оперативной инсценировки ударов российской армии по объектам гражданской инфраструктуры города. При ракетных ударах ВС России по местам временной дислокации подразделений украинской армии спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей", — рассказал агентству представитель херсонского пророссийского сопротивления. По словам представителя подполья, прибывшие в Херсон лица прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством специалистов Великобритании и США. "При этом общий контроль работы медийщиков осуществляется оперативной группой Главного управления разведки Министерства обороны Украины из состава подразделений ИПсО в количестве 5 человек", — отметил подпольщик. Участник сопротивления подчеркнул, что группой будет осуществляться фото-, видеосъемка ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтаж постановочных роликов. Для участия в постановочных видео организаторы собираются привлечь подготовленных сотрудниками СБУ по Херсонской области националистически настроенных активистов. Созданные таким образом материалы планируется публиковать в сети интернет, а также передать в украинские и зарубежные СМИ. Ранее представители киевского режима уже были пойманы на постановке фейковых видео о якобы российских обстрелах мирных жителей. 24 июля 2023 года жительница Мариуполя Неля Семенова рассказала РИА Новости, как члены националистического полка "Азов"* обстреливали жилые дома в Мариуполе, а спустя несколько минут на место обстрелов власти привозили группы иностранных журналистов для фиксации последствий и последующего обвинения российских военных в обстрелах мирных жителей. Страны коллективного Запада и их союзники применяли схожую тактику во время гражданской войны в Сирии. Спонсируемая США и Великобританией, возглавляемая бывшим британским офицером Джеймсом Ле Мезурье организация "Белые каски" неоднократно была обвинена в создании постановочных видео о применении правительственными войсками Сирийской арабской республики химического оружия против мирных жителей, в частности в Восточной Думе весной 2018 года. Спустя несколько дней после публикации постановочного видео "Белых касок" в западных медиа по Сирии войсками США, Франции и Великобритании был нанесен ракетный удар. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

https://ria.ru/20240603/poteri-1950078890.html

https://ria.ru/20240523/kherson-1947785103.html

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сирия, сша, великобритания, происшествия, россия, вооруженные силы украины, украина