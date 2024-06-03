https://ria.ru/20240603/kherson-1950079637.html

СБУ принуждает духовенство доносить на прихожан, заявили в подполье

СБУ принуждает духовенство доносить на прихожан, заявили в подполье - РИА Новости, 03.06.2024

СБУ принуждает духовенство доносить на прихожан, заявили в подполье

Сотрудники Службы безопасности Украины обязывают украинское духовенство всех конфессий, под страхом принудительной мобилизации, сотрудничать и доносить на свою... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T05:34

2024-06-03T05:34

2024-06-03T05:36

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ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обязывают украинское духовенство всех конфессий, под страхом принудительной мобилизации, сотрудничать и доносить на свою паству, нарушая тем самым даже тайну исповеди, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города Херсон. "Сбушники принуждают настоятелей протестантских церквей, Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ, ПЦУ и других доносить на прихожан, нарушая даже тайну исповеди. А в случае отказа от сотрудничества, СБУ грозится принудительно мобилизовать такого священнослужителя в армию", - сообщил представитель сопротивления. По словам подпольщика, после вступления в силу нового закона о мобилизации, СБУ уведомило духовенство, что в случае невыполнения предъявляемых им спецслужбой требований, настоятелей будут мобилизовать в армию, а чтобы они не могли сослаться на религиозные ограничения от участия в боевых действиях, их будут отправлять на работы по возведению фортификационных сооружений и оборонительных линий на пути наступления ВС РФ.

https://ria.ru/20240531/kherson-1949651020.html

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украина, херсон, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, происшествия, россия