https://ria.ru/20240603/khakery-1950076804.html

Эксперт рассказал, почему хакеры могут не публиковать украденные данные

Эксперт рассказал, почему хакеры могут не публиковать украденные данные - РИА Новости, 03.06.2024

Эксперт рассказал, почему хакеры могут не публиковать украденные данные

Некоторые хакеры могут не публиковать украденные данные, дожидаясь роста оборотных штрафов для шантажа российских компаний, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T04:36

2024-06-03T04:36

2024-06-03T04:36

технологии

россия

сергей голованов

лаборатория касперского

госдума рф

пмэф-2024

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Некоторые хакеры могут не публиковать украденные данные, дожидаясь роста оборотных штрафов для шантажа российских компаний, рассказал в интервью РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в преддверии ПМЭФ-2024. В январе Госдума приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В апреле правительство РФ рекомендовало ко второму чтению уточнить размер штрафов на предмет соразмерности и возможности исполнения наказания лицами, привлеченными к административной ответственности. "У меня было много выездов на инциденты информационной безопасности у организаций, и есть среди них случаи, где я точно знаю, например, сколько гигабайт на какой IP-адрес и когда утекло. Но почему-то в Telegram-каналах до сих пор нет об этом информации. С чем же это может быть связано? Возможно, с тем, что сейчас все ждут ввода оборотных штрафов... Может быть, злоумышленники ждут, чтобы использовать эти данные для последующего шантажа и выплат", - сообщил Голованов. Эксперт предположил, что введение оборотных штрафов увеличит бюджеты на информационную безопасность в компаниях. Так, директор по безопасности сможет на защите бюджета перед гендиректором и бюджетным комитетом выступить со словами: "Смотрите, вступил в силу новый закон, выделите средства на увеличение бюджета". Сейчас же компании намного выгоднее просто заплатить штраф за утечку, чем вкладываться в информационную безопасность. Голованов также добавил, что компания фиксировала всплеск по утечкам данных в 2022 году, небольшое падение было в 2023 году, а в этом году количество опубликованных сообщений с утечками данных остается на высоком уровне. Однако, по словам эксперта, именно деньги в подобных инцидентах практически никто не ворует. При этом самих утечек "в штуках" стало меньше, а в количестве персональных данных, в гигабайтах - больше. Эксперт также отметил, что злоумышленники, которые крадут персональные данные россиян, не из России. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

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технологии, россия, сергей голованов , лаборатория касперского, госдума рф, пмэф-2024, общество