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Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас - РИА Новости, 03.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:56 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/kabrisas-1950099146.html
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас - РИА Новости, 03.06.2024
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас
Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:56
2024-06-03T09:56
куба
россия
пмэф-2024
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рикардо кабрисас
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА новости в посольстве республики в Москве."Планируется, что приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом", - сказал собеседник агентства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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куба, россия, пмэф, рикардо кабрисас, москва
Куба, Россия, ПМЭФ-2024, ПМЭФ, Рикардо Кабрисас, Москва
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас

Посольство: делегация Кубы во главе с вице-премьером примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
Рикардо Кабрисас Руис во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА новости в посольстве республики в Москве.
«
"Планируется, что приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом", - сказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024КубаРоссияПМЭФРикардо КабрисасМосква
 
 
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