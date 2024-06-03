https://ria.ru/20240603/kabrisas-1950099146.html

Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас

Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас - РИА Новости, 03.06.2024

Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер Кабрисас

Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:56

2024-06-03T09:56

2024-06-03T09:56

куба

россия

пмэф-2024

пмэф

рикардо кабрисас

москва

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА новости в посольстве республики в Москве."Планируется, что приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом", - сказал собеседник агентства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20240603/analitiki-1950093831.html

куба

россия

москва

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куба, россия, пмэф, рикардо кабрисас, москва