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Мария Багреева: 17 тысяч специалистов Москвы взяли IT-ипотеку за два года - РИА Новости, 03.06.2024
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09:00 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/it-ipoteka-1949758395.html
Мария Багреева: 17 тысяч специалистов Москвы взяли IT-ипотеку за два года
Мария Багреева: 17 тысяч специалистов Москвы взяли IT-ипотеку за два года - РИА Новости, 03.06.2024
Мария Багреева: 17 тысяч специалистов Москвы взяли IT-ипотеку за два года
В Москве с мая 2022 года, когда была запущена льготная IT-ипотека, кредиты по ней получили 17 тысяч специалистов, а объем выдач составил более 224 миллиардов... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:00
2024-06-03T09:00
мария багреева
москва
россия
ипотека
it-компании
льготная ипотека
it-специалисты
it-индустрия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Москве с мая 2022 года, когда была запущена льготная IT-ипотека, кредиты по ней получили 17 тысяч специалистов, а объем выдач составил более 224 миллиардов рублей, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева."Так, в январе-апреле текущего года в Москве было выдано почти 4,7 тысячи льготных IT-ипотек на общую сумму около 61,5 миллиарда рублей – втрое больше и по числу, и по объему, чем за первые четыре месяца прошлого года. Всего же за два года действия программы, с мая 2022-го по апрель 2024 года, в Москве льготные кредиты оформили 17,2 тысячи специалистов, а объем выданной ипотеки превысил 224 миллиарда рублей, – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Она отметила, что Москва является лидеров среди регионов России по выдаче ипотеки для IT-специалистов. По результатам четырех месяцев доля столичного мегаполиса составляет 32% от общего числа выданных кредитов по программе, а от объема – 44%.Кроме того, доля IT-ипотеки в Москве с учетом всех льготных ипотечных программ выше 20% по числу кредитов, по объему - 30%, уточняется в сообщении.IT-ипотека предоставляется заемщикам в возрасте от 18 до 50 лет, работающим в аккредитованных Минцифры РФ компаниях. Оформить ее можно до конца 2024 года. Ежемесячный доход заемщика должен составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения. В Москве сумма кредита по программе достигает 18 миллионов рублей, однако ее можно увеличить до 30 миллионов рублей, если также оформить рыночную ипотеку.
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мария багреева, москва, россия, ипотека, it-компании, льготная ипотека, it-специалисты, it-индустрия
Мария Багреева, Москва, Россия, Ипотека, IT-компании, льготная ипотека, IT-специалисты, IT-индустрия

Мария Багреева: 17 тысяч специалистов Москвы взяли IT-ипотеку за два года

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Москве с мая 2022 года, когда была запущена льготная IT-ипотека, кредиты по ней получили 17 тысяч специалистов, а объем выдач составил более 224 миллиардов рублей, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«
"Так, в январе-апреле текущего года в Москве было выдано почти 4,7 тысячи льготных IT-ипотек на общую сумму около 61,5 миллиарда рублей – втрое больше и по числу, и по объему, чем за первые четыре месяца прошлого года. Всего же за два года действия программы, с мая 2022-го по апрель 2024 года, в Москве льготные кредиты оформили 17,2 тысячи специалистов, а объем выданной ипотеки превысил 224 миллиарда рублей, – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития города.
Она отметила, что Москва является лидеров среди регионов России по выдаче ипотеки для IT-специалистов. По результатам четырех месяцев доля столичного мегаполиса составляет 32% от общего числа выданных кредитов по программе, а от объема – 44%.
Кроме того, доля IT-ипотеки в Москве с учетом всех льготных ипотечных программ выше 20% по числу кредитов, по объему - 30%, уточняется в сообщении.
IT-ипотека предоставляется заемщикам в возрасте от 18 до 50 лет, работающим в аккредитованных Минцифры РФ компаниях. Оформить ее можно до конца 2024 года. Ежемесячный доход заемщика должен составлять от 150 тысяч рублей до налогообложения. В Москве сумма кредита по программе достигает 18 миллионов рублей, однако ее можно увеличить до 30 миллионов рублей, если также оформить рыночную ипотеку.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Мария БагрееваМоскваРоссияИпотекаIT-компаниильготная ипотекаIT-специалистыIT-индустрия
 
 
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