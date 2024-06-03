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Не успеют никуда выстрелить. В Госдуме раскрыли судьбу F-16 на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 03.06.2024 (обновлено: 15:53 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/istrebiteli-1950204428.html
Не успеют никуда выстрелить. В Госдуме раскрыли судьбу F-16 на Украине
Не успеют никуда выстрелить. В Госдуме раскрыли судьбу F-16 на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Не успеют никуда выстрелить. В Госдуме раскрыли судьбу F-16 на Украине
В кабинах F-16, переданных Украине, практически наверняка будут сидеть военные из Нидерландов или Швеции, Россия будет их нещадно сбивать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:47
2024-06-03T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нидерланды
алексей журавлев
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В кабинах F-16, переданных Украине, практически наверняка будут сидеть военные из Нидерландов или Швеции, Россия будет их нещадно сбивать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico заявила, что Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал РИА Новости, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ. "Страны, которые их отправляют, должны понимать, что это фактически дорога в один конец, а ведь в кабинах F-16 почти наверняка сидят военные из Нидерландов или Швеции, украинцев управлять ими так и не научили, слишком сложная техника. Сбивать будем нещадно, чтобы они вообще не успели никуда выстрелить", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что все публичные дискуссии о том "бить или не бить по российской территории" предназначены, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в реальности на фронтах. "ВСУ и без того ежедневно стреляют по той же Белгородской области из дальнобойного оружия, такого, как, к примеру, HIMARS, радиус поражения которого до 150 километров. Точно так же не будет и никаких ограничений при использовании натовских истребителей", - подчеркнул он. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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россия
украина
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в мире, россия, украина, нидерланды, алексей журавлев , вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Алексей Журавлев , Вооруженные силы Украины, F-16
Не успеют никуда выстрелить. В Госдуме раскрыли судьбу F-16 на Украине

Депутат Журавлев: РФ будет нещадно сбивать истребители F-16, переданных Украине

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В кабинах F-16, переданных Украине, практически наверняка будут сидеть военные из Нидерландов или Швеции, Россия будет их нещадно сбивать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico заявила, что Нидерланды разрешают Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал РИА Новости, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если они будут пытаться совершать атаки на территорию РФ.
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"Страны, которые их отправляют, должны понимать, что это фактически дорога в один конец, а ведь в кабинах F-16 почти наверняка сидят военные из Нидерландов или Швеции, украинцев управлять ими так и не научили, слишком сложная техника. Сбивать будем нещадно, чтобы они вообще не успели никуда выстрелить", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что все публичные дискуссии о том "бить или не бить по российской территории" предназначены, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в реальности на фронтах.
"ВСУ и без того ежедневно стреляют по той же Белгородской области из дальнобойного оружия, такого, как, к примеру, HIMARS, радиус поражения которого до 150 километров. Точно так же не будет и никаких ограничений при использовании натовских истребителей", - подчеркнул он.
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНидерландыАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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