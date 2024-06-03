https://ria.ru/20240603/iran-1950250815.html

Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана

Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана - РИА Новости, 03.06.2024

Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана

Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:00

2024-06-03T18:00

2024-06-03T18:00

в мире

иран

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim. "Сегодня в 18 часов (17.30 мск) завершился стартовавший в четверг, 30 мая, период регистрации кандидатов (для участия - ред.) в 14-х президентских выборах. В избирательном штабе находятся несколько кандидатов, регистрация которых продолжается", - говорится в сообщении агентства. Tasnim уточняет, что в последний день регистрации свои кандидатуры выдвинули 43 человека, при этом всего в течение пятидневного периода, установленного для подачи заявок, избирательный штаб зарегистрировал 80 лиц, желающих побороться за кресло президентское Ирана.

https://ria.ru/20240602/iran-1949977437.html

иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, крушение вертолета президента ирана