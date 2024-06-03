https://ria.ru/20240603/iran-1950250815.html
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана - РИА Новости, 03.06.2024
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана
Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:00
2024-06-03T18:00
2024-06-03T18:00
в мире
иран
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim. "Сегодня в 18 часов (17.30 мск) завершился стартовавший в четверг, 30 мая, период регистрации кандидатов (для участия - ред.) в 14-х президентских выборах. В избирательном штабе находятся несколько кандидатов, регистрация которых продолжается", - говорится в сообщении агентства. Tasnim уточняет, что в последний день регистрации свои кандидатуры выдвинули 43 человека, при этом всего в течение пятидневного периода, установленного для подачи заявок, избирательный штаб зарегистрировал 80 лиц, желающих побороться за кресло президентское Ирана.
https://ria.ru/20240602/iran-1949977437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Крушение вертолета президента Ирана
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана
Tasnim: на выборы президента Ирана зарегистрировали 80 кандидатов
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.
"Сегодня в 18 часов (17.30 мск) завершился стартовавший в четверг, 30 мая, период регистрации кандидатов (для участия - ред.) в 14-х президентских выборах. В избирательном штабе находятся несколько кандидатов, регистрация которых продолжается", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim уточняет, что в последний день регистрации свои кандидатуры выдвинули 43 человека, при этом всего в течение пятидневного периода, установленного для подачи заявок, избирательный штаб зарегистрировал 80 лиц, желающих побороться за кресло президентское Ирана.