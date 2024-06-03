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Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана - РИА Новости, 03.06.2024
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18:00 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/iran-1950250815.html
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана - РИА Новости, 03.06.2024
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана
Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:00
2024-06-03T18:00
в мире
иран
крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim. "Сегодня в 18 часов (17.30 мск) завершился стартовавший в четверг, 30 мая, период регистрации кандидатов (для участия - ред.) в 14-х президентских выборах. В избирательном штабе находятся несколько кандидатов, регистрация которых продолжается", - говорится в сообщении агентства. Tasnim уточняет, что в последний день регистрации свои кандидатуры выдвинули 43 человека, при этом всего в течение пятидневного периода, установленного для подачи заявок, избирательный штаб зарегистрировал 80 лиц, желающих побороться за кресло президентское Ирана.
https://ria.ru/20240602/iran-1949977437.html
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в мире, иран, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Крушение вертолета президента Ирана
Завершилась регистрация кандидатов на выборы президента Ирана

Tasnim: на выборы президента Ирана зарегистрировали 80 кандидатов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Завершена регистрация кандидатов для участия во внеочередных президентских выборах Ирана, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Tasnim.
"Сегодня в 18 часов (17.30 мск) завершился стартовавший в четверг, 30 мая, период регистрации кандидатов (для участия - ред.) в 14-х президентских выборах. В избирательном штабе находятся несколько кандидатов, регистрация которых продолжается", - говорится в сообщении агентства.
Tasnim уточняет, что в последний день регистрации свои кандидатуры выдвинули 43 человека, при этом всего в течение пятидневного периода, установленного для подачи заявок, избирательный штаб зарегистрировал 80 лиц, желающих побороться за кресло президентское Ирана.
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался кандидатом на предстоящих выборах президента - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Экс-президент Ахмадинежад намерен принять участие в выборах в Иране
2 июня, 10:12
 
В миреИранКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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