https://ria.ru/20240603/iran-1950244839.html

Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента

Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента - РИА Новости, 03.06.2024

Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента

Глава меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф регистрирует в избирательном штабе свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах президента,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:37

2024-06-03T17:37

2024-06-03T17:37

в мире

иран

махмуд ахмадинежад

эсхак джахангири

али лариджани

крушение вертолета президента ирана

мохаммад-багер галибаф

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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Глава меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф регистрирует в избирательном штабе свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах президента, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство Tasnim. "Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф вошел в министерство внутренних дел, чтобы зарегистрироваться для участия в президентских выборах", - говорится в сообщении агентства. Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов проводится с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие требованиям - с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня. На данный момент общей сложности 59 человек прошли процедуру регистрации на участие в выборах президента Ирана. Свои кандидатуры для участия в выборах уже зарегистрировали такие известные иранские политики, как первый вице-президент Ирана при президенте Хасане Рухани (2013-2021), политик реформистского толка Эсхак Джахангири, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, бывший глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а также экс-глава парламента Али Лариджани. В список также вошли бывший вице-президент при правительстве Махмуда Ахмадинежада, экс-глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Масуд Зарибафан и шесть экс-министров. Среди других политиков, желающих стать вторым после Верховного лидера Али Хаменеи лицом государства, - генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, бывший секретарь штаба по борьбе с наркотиками Фада-Хосейн Малеки и еще пять действующих членов парламента. На участие в выборах президента Ирана также зарегистрировали свои кандидатуры 32 бывших члена парламента, включая трех женщин.

https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, махмуд ахмадинежад, эсхак джахангири, али лариджани, крушение вертолета президента ирана, мохаммад-багер галибаф