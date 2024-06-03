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Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента - РИА Новости, 03.06.2024
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17:37 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/iran-1950244839.html
Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента
Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента - РИА Новости, 03.06.2024
Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента
Глава меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф регистрирует в избирательном штабе свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах президента,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:37
2024-06-03T17:37
в мире
иран
махмуд ахмадинежад
эсхак джахангири
али лариджани
крушение вертолета президента ирана
мохаммад-багер галибаф
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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Глава меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф регистрирует в избирательном штабе свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах президента, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство Tasnim. "Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф вошел в министерство внутренних дел, чтобы зарегистрироваться для участия в президентских выборах", - говорится в сообщении агентства. Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов проводится с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие требованиям - с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня. На данный момент общей сложности 59 человек прошли процедуру регистрации на участие в выборах президента Ирана. Свои кандидатуры для участия в выборах уже зарегистрировали такие известные иранские политики, как первый вице-президент Ирана при президенте Хасане Рухани (2013-2021), политик реформистского толка Эсхак Джахангири, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, бывший глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а также экс-глава парламента Али Лариджани. В список также вошли бывший вице-президент при правительстве Махмуда Ахмадинежада, экс-глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Масуд Зарибафан и шесть экс-министров. Среди других политиков, желающих стать вторым после Верховного лидера Али Хаменеи лицом государства, - генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, бывший секретарь штаба по борьбе с наркотиками Фада-Хосейн Малеки и еще пять действующих членов парламента. На участие в выборах президента Ирана также зарегистрировали свои кандидатуры 32 бывших члена парламента, включая трех женщин.
https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html
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в мире, иран, махмуд ахмадинежад, эсхак джахангири, али лариджани, крушение вертолета президента ирана, мохаммад-багер галибаф
В мире, Иран, Махмуд Ахмадинежад, Эсхак Джахангири, Али Лариджани, Крушение вертолета президента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф
Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента

Спикер меджлиса Ирана Галибаф зарегистрировался на выборы президента страны

© AFP 2024 / ATTA KENAREМохаммад Багер Галибаф
Мохаммад Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Мохаммад Багер Галибаф. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Глава меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф регистрирует в избирательном штабе свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах президента, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство Tasnim.
"Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф вошел в министерство внутренних дел, чтобы зарегистрироваться для участия в президентских выборах", - говорится в сообщении агентства.
Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана
28 мая, 17:22
Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов проводится с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие требованиям - с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.
На данный момент общей сложности 59 человек прошли процедуру регистрации на участие в выборах президента Ирана. Свои кандидатуры для участия в выборах уже зарегистрировали такие известные иранские политики, как первый вице-президент Ирана при президенте Хасане Рухани (2013-2021), политик реформистского толка Эсхак Джахангири, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, бывший глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а также экс-глава парламента Али Лариджани.
В список также вошли бывший вице-президент при правительстве Махмуда Ахмадинежада, экс-глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Масуд Зарибафан и шесть экс-министров.
Среди других политиков, желающих стать вторым после Верховного лидера Али Хаменеи лицом государства, - генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, бывший секретарь штаба по борьбе с наркотиками Фада-Хосейн Малеки и еще пять действующих членов парламента.
На участие в выборах президента Ирана также зарегистрировали свои кандидатуры 32 бывших члена парламента, включая трех женщин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
 
В миреИранМахмуд АхмадинежадЭсхак ДжахангириАли ЛариджаниКрушение вертолета президента ИранаМохаммад-Багер Галибаф
 
 
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