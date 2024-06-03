Спикер парламента Ирана зарегистрировался для участия в выборах президента
Спикер меджлиса Ирана Галибаф зарегистрировался на выборы президента страны
Мохаммад Багер Галибаф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Глава меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф регистрирует в избирательном штабе свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах президента, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, передает агентство Tasnim.
"Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф вошел в министерство внутренних дел, чтобы зарегистрироваться для участия в президентских выборах", - говорится в сообщении агентства.
Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов проводится с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие требованиям - с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.
На данный момент общей сложности 59 человек прошли процедуру регистрации на участие в выборах президента Ирана. Свои кандидатуры для участия в выборах уже зарегистрировали такие известные иранские политики, как первый вице-президент Ирана при президенте Хасане Рухани (2013-2021), политик реформистского толка Эсхак Джахангири, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, бывший глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати, а также экс-глава парламента Али Лариджани.
В список также вошли бывший вице-президент при правительстве Махмуда Ахмадинежада, экс-глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Масуд Зарибафан и шесть экс-министров.
Среди других политиков, желающих стать вторым после Верховного лидера Али Хаменеи лицом государства, - генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, бывший секретарь штаба по борьбе с наркотиками Фада-Хосейн Малеки и еще пять действующих членов парламента.
На участие в выборах президента Ирана также зарегистрировали свои кандидатуры 32 бывших члена парламента, включая трех женщин.