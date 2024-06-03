https://ria.ru/20240603/iran-1950242866.html
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране - РИА Новости, 03.06.2024
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране
Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:27
2024-06-03T17:27
2024-06-03T19:04
иран
крушение вертолета президента ирана
в мире
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ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Мохсен Резаи отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство ISNA."Считаю необходимым единство сил (Исламской - ред.) революции, приложил все свои усилия для достижения консенсуса, а затем - помощи избранному правительству и считаю это благом для страны и революции", - приводит отрывок заявления Резаи агентство.Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов, стартовавшая 30 мая, завершилась 3 июня, проверка на соответствие требованиям пройдет с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, крушение вертолета президента ирана, в мире
Иран, Крушение вертолета президента Ирана, В мире
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране
Бывший главком КСИР Мохсен Резаи не будет участвовать в выборах Президента Ирана