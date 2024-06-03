Рейтинг@Mail.ru
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 03.06.2024 (обновлено: 19:04 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/iran-1950242866.html
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране - РИА Новости, 03.06.2024
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране
Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:27
2024-06-03T19:04
иран
крушение вертолета президента ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950242631_0:50:2905:1684_1920x0_80_0_0_95d9012fe2b4e9872b3ee8c1d5aef1ef.jpg
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Мохсен Резаи отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство ISNA."Считаю необходимым единство сил (Исламской - ред.) революции, приложил все свои усилия для достижения консенсуса, а затем - помощи избранному правительству и считаю это благом для страны и революции", - приводит отрывок заявления Резаи агентство.Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов, стартовавшая 30 мая, завершилась 3 июня, проверка на соответствие требованиям пройдет с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950242631_296:0:2608:1734_1920x0_80_0_0_b176b40047749f6ca67f43404136550e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, крушение вертолета президента ирана, в мире
Иран, Крушение вертолета президента Ирана, В мире
Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране

Бывший главком КСИР Мохсен Резаи не будет участвовать в выборах Президента Ирана

© AFP 2024 / ATTA KENAREБывший главком КСИР Мохсен Резаи
Бывший главком КСИР Мохсен Резаи - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AFP 2024 / ATTA KENARE
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Мохсен Резаи отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство ISNA.
"Считаю необходимым единство сил (Исламской - ред.) революции, приложил все свои усилия для достижения консенсуса, а затем - помощи избранному правительству и считаю это благом для страны и революции", - приводит отрывок заявления Резаи агентство.
Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов, стартовавшая 30 мая, завершилась 3 июня, проверка на соответствие требованиям пройдет с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
 
ИранКрушение вертолета президента ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала