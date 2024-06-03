https://ria.ru/20240603/iran-1950242866.html

Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране

Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране - РИА Новости, 03.06.2024

Бывший главком КСИР отказался участвовать в президентских выборах в Иране

Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:27

2024-06-03T17:27

2024-06-03T19:04

иран

крушение вертолета президента ирана

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950242631_0:50:2905:1684_1920x0_80_0_0_95d9012fe2b4e9872b3ee8c1d5aef1ef.jpg

ТЕГЕРАН, 3 июн – РИА Новости. Секретарь Высшего совета по экономической координации между главами ветвей власти в Иране, генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Мохсен Резаи отказался от регистрации своей кандидатуры для участия во внеочередных президентских выборах после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство ISNA."Считаю необходимым единство сил (Исламской - ред.) революции, приложил все свои усилия для достижения консенсуса, а затем - помощи избранному правительству и считаю это благом для страны и революции", - приводит отрывок заявления Резаи агентство.Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля. Регистрация кандидатов, стартовавшая 30 мая, завершилась 3 июня, проверка на соответствие требованиям пройдет с 4 по 10 июня. Окончательный список кандидатов объявят 11 июня.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, крушение вертолета президента ирана, в мире