https://ria.ru/20240603/institut-1950085032.html

В Италии предложили создать в России институт европейской культуры

В Италии предложили создать в России институт европейской культуры - РИА Новости, 03.06.2024

В Италии предложили создать в России институт европейской культуры

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024, что хочет... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:09

2024-06-03T07:09

2024-06-03T07:13

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024, что хочет создать в Москве институт европейской культуры - интеллектуальный центр, где мнениями будут обмениваться европейские и российские ученые, бизнесмены и эксперты. "Недавно мне пришла в голову идея. Я хочу создать в Москве институт европейской культуры - своеобразный интеллектуальный центр, где мнениями будут обмениваться европейские и российские ученые, бизнесмены, эксперты по самым разным вопросам, кроме политики", - сказал он. "Все крупные российские предприниматели, с кем я уже поделился своей идеей, поддержали ее", - подчеркнул собеседник агентства. Торрембини также заметил, что "итальянский народ ничего не имеет против русских, между нашими странами давно существуют очень хорошие отношения". "Мы с уважением, если не сказать с любовью, относимся друг к другу. В конце концов, нас объединяет общая культура. Не будем забывать, что Москву именуют Третьим Римом, то есть преемницей Римской империи", - заключил президент GIM Unimpresa. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240602/italiya-1950007974.html

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москва, витторио торрембини, gim unimpresa, россия, в мире, пмэф-2024