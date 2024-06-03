https://ria.ru/20240603/indiya-1950188153.html

Более 200 человек погибли из-за аномальной жары в Индии

Более 200 человек погибли из-за аномальной жары в Индии - РИА Новости, 03.06.2024

Более 200 человек погибли из-за аномальной жары в Индии

Не менее 211 человек погибли из-за аномальной жары в Индии, сообщает Times of India. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:52

2024-06-03T14:52

2024-06-03T14:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Не менее 211 человек погибли из-за аномальной жары в Индии, сообщает Times of India. Издание, в частности, отмечает резкий рост погибших в штате Одиша - по словам специального уполномоченного по оказанию чрезвычайной помощи, за последние 72 часа окружные власти штата сообщили о 99 случаях смерти от теплового удара, из которых 20 случаев были подтверждены. Также сообщалось о предполагаемых смертельных случаях, связанных с жарой, в штатах Бихар, Мадхья-Прадеш и Джаркханд. Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний описывает тепловой удар как "опасное для жизни" состояние с уровнем смертности от 40 до 64%. В течение последних двух недель на севере и в центральной части Индии, а также в некоторых районах запада стояла безжалостная жара, температура постоянно держалась на уровне 45-46 градусов Цельсия, а в некоторых районах доходила до 50 градусов. Метеорологический департамент Индии прогнозирует улучшение погоды в ближайшие дни в связи с наступлением муссонов. Между тем, аномальная жара привела к острой нехватке воды и электроэнергии, что усугубилось резким ростом потребления электроэнергии.

https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html

https://ria.ru/20240109/pogoda-1920255928.html

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в мире, индия, бихар, мадхья-прадеш