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Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ
Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ
Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости организаторы стенда "Молдавский... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:36
2024-06-03T16:36
2024-06-03T16:47
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости организаторы стенда "Молдавский двор".Гуцул примет участие в сессии "Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности", организованный молдавским стендом на ПМЭФ. Об этом говорится в сообщении организаторов, предоставленном РИА Новости.Там отметили, что во время работы стенда можно познакомиться с богатой культурой, историческими традициями и современной жизнью Молдавии. "Ежедневно на стенде: дегустация молдавского вина и этнической кухни, живая музыка, танцы в национальных костюмах, фотозона с живыми цветами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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евгения гуцул, гагаузия, молдавия, в мире
ПМЭФ-2024, Евгения Гуцул, Гагаузия, Молдавия, В мире
Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ
Глава Гагаузии Гуцул примет участие в ПМЭФ