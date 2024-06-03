https://ria.ru/20240603/gutsul-1950225173.html

Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ

Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Глава Гагаузии примет участие в ПМЭФ

Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости организаторы стенда "Молдавский... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:36

2024-06-03T16:36

2024-06-03T16:47

пмэф-2024

евгения гуцул

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости организаторы стенда "Молдавский двор".Гуцул примет участие в сессии "Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности", организованный молдавским стендом на ПМЭФ. Об этом говорится в сообщении организаторов, предоставленном РИА Новости.Там отметили, что во время работы стенда можно познакомиться с богатой культурой, историческими традициями и современной жизнью Молдавии. "Ежедневно на стенде: дегустация молдавского вина и этнической кухни, живая музыка, танцы в национальных костюмах, фотозона с живыми цветами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

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евгения гуцул, гагаузия, молдавия, в мире