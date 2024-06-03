https://ria.ru/20240603/gutsul-1950139320.html

Гуцул назвала глупостью сообщение о минировании здания суда в Кишиневе

Гуцул назвала глупостью сообщение о минировании здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 03.06.2024

Гуцул назвала глупостью сообщение о минировании здания суда в Кишиневе

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед заседанием суда по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:31

2024-06-03T12:31

2024-06-03T12:31

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед заседанием суда по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", отметила, что сообщение о минировании суда не привело к эвакуации его сотрудников. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, однако митинг пришлось отменить, поскольку представители полиции заявили, что получили сообщение о минировании здания. Территория вокруг суда оцеплена, сторонников Гуцул оттеснили. "Уже не смешно, на что они идут из-за страха людей, уже такие решения принимаются - просто глупости. Какая бомба? Никого из суда не эвакуировали, только нас попросили уйти, разбежаться, уехать", - заявила Гуцул собравшимся. При этом в полиции уточнили, что сообщение о наличии взрывоопасных объектов на территории суда получили по телефону. Однако правоохранительные органы предусмотрели подобный сценарий и заранее проверили здание суда, поэтому "никаких рисков для сотрудников учреждения и граждан, находящихся в помещении, нет". Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240603/gutsul-1950136398.html

https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917042.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз