Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/gutsul-1950136398.html
Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии
Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии - РИА Новости, 03.06.2024
Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны с помощью дела, в рамках которого ее обвиняют в причастности к... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:18
2024-06-03T12:18
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941615995_0:228:1365:996_1920x0_80_0_0_a959219380e7b0a56078404e9da11280.jpg
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны с помощью дела, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", хотят лишить ее мандата главы Гагаузии. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, их митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", затем он возобновился. "Я надеюсь, что судьи будут действовать в рамках закона, мы знаем, что уголовное дело сфабриковано, дело рассматривают быстро, заседания проходят часто. У них одна цель - вынести нужное властям решение, они не хотят, чтобы была башканом Гагаузии. Власть использует разные методы, чтобы лишить меня мандата башкана Гагаузии", - заявила Гуцул журналистам перед заседанием суда. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240603/gagauziya-1950129035.html
https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917042.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941615995_0:196:1365:1220_1920x0_80_0_0_1ad9e958b4dbe8174ddc6d66e1821bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул
Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии

Гуцул заявила, что власти хотят лишить ее мандата с помощью уголовного дела

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны с помощью дела, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", хотят лишить ее мандата главы Гагаузии.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, их митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", затем он возобновился.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Жителей Гагаузии судят за желание дружить с Россией, заявила Гуцул
Вчера, 11:58
"Я надеюсь, что судьи будут действовать в рамках закона, мы знаем, что уголовное дело сфабриковано, дело рассматривают быстро, заседания проходят часто. У них одна цель - вынести нужное властям решение, они не хотят, чтобы была башканом Гагаузии. Власть использует разные методы, чтобы лишить меня мандата башкана Гагаузии", - заявила Гуцул журналистам перед заседанием суда.
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Гагаузии заявили о колоссальном давлении центральных властей
1 июня, 19:29
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала