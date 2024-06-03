https://ria.ru/20240603/gutsul-1950136398.html

Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии

Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии - РИА Новости, 03.06.2024

Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят лишить ее мандата главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны с помощью дела, в рамках которого ее обвиняют в причастности к... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:18

2024-06-03T12:18

2024-06-03T12:18

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти страны с помощью дела, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", хотят лишить ее мандата главы Гагаузии. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, их митинг был прерван из-за ложного сообщения о "минировании", затем он возобновился. "Я надеюсь, что судьи будут действовать в рамках закона, мы знаем, что уголовное дело сфабриковано, дело рассматривают быстро, заседания проходят часто. У них одна цель - вынести нужное властям решение, они не хотят, чтобы была башканом Гагаузии. Власть использует разные методы, чтобы лишить меня мандата башкана Гагаузии", - заявила Гуцул журналистам перед заседанием суда. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240603/gagauziya-1950129035.html

https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917042.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул