https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html

Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня

Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня - РИА Новости, 03.06.2024

Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня

Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения заложников, но не прекратит войну, пока не достигнет всех поставленных целей, РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:06

2024-06-03T16:06

2024-06-03T16:53

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн — РИА Новости. Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения заложников, но не прекратит войну, пока не достигнет всех поставленных целей, включая полную ликвидацию палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит радиостанция Kan."Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы", — сказал премьер во время закрытой беседы с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.При этом канцелярия Нетаньяху обнародовала одно из его заявлений с этой встречи, в котором он отрицает готовность прекратить огонь без выполнения израильских условий."Утверждение о том, что мы согласились на прекращение огня без выполнения наших условий, не соответствует действительности", — сказал Нетаньяху.По информации Kan, премьер имел в виду представленный на днях президентом США Джо Байденом план достижения мира в секторе Газа и освобождения заложников. Американский лидер говорил о трех этапах, но не упомянул о судьбе ХАМАС.Тель-Авив не раз заявлял, что не рассматривает возможности прекратить войну в Газе без полной ликвидации военного и политического потенциала палестинского движения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде сектора Газа. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 36 тысяч человек, пострадали 82 тысячи.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. С 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля ведут операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948432176.html

https://radiosputnik.ru/20240520/mus-1947194146.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас