https://ria.ru/20240603/gaza-1950211459.html
Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня
Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня - РИА Новости, 03.06.2024
Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня
Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения заложников, но не прекратит войну, пока не достигнет всех поставленных целей, РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:06
2024-06-03T16:06
2024-06-03T16:53
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн — РИА Новости. Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения заложников, но не прекратит войну, пока не достигнет всех поставленных целей, включая полную ликвидацию палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит радиостанция Kan."Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы", — сказал премьер во время закрытой беседы с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.При этом канцелярия Нетаньяху обнародовала одно из его заявлений с этой встречи, в котором он отрицает готовность прекратить огонь без выполнения израильских условий."Утверждение о том, что мы согласились на прекращение огня без выполнения наших условий, не соответствует действительности", — сказал Нетаньяху.По информации Kan, премьер имел в виду представленный на днях президентом США Джо Байденом план достижения мира в секторе Газа и освобождения заложников. Американский лидер говорил о трех этапах, но не упомянул о судьбе ХАМАС.Тель-Авив не раз заявлял, что не рассматривает возможности прекратить войну в Газе без полной ликвидации военного и политического потенциала палестинского движения.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде сектора Газа. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 36 тысяч человек, пострадали 82 тысячи.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. С 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля ведут операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948432176.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС
Нетаньяху заявил о готовности прервать операцию в секторе Газа на 42 дня
Kan: Нетаньяху готов прервать операцию в Газе для освобождения заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июн — РИА Новости.
Израиль готов остановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения заложников, но не прекратит войну, пока не достигнет всех поставленных целей, включая полную ликвидацию палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит радиостанция Kan
.
"Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы", — сказал премьер во время закрытой беседы с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.
При этом канцелярия Нетаньяху обнародовала одно из его заявлений с этой встречи, в котором он отрицает готовность прекратить огонь без выполнения израильских условий.
"Утверждение о том, что мы согласились на прекращение огня без выполнения наших условий, не соответствует действительности", — сказал Нетаньяху.
По информации Kan, премьер имел в виду представленный на днях президентом США Джо Байденом
план достижения мира в секторе Газа и освобождения заложников. Американский лидер говорил о трех этапах, но не упомянул о судьбе ХАМАС.
Тель-Авив не раз заявлял, что не рассматривает возможности прекратить войну в Газе без полной ликвидации военного и политического потенциала палестинского движения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде сектора Газа. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли более 36 тысяч человек, пострадали 82 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. С 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля ведут операцию в Рафахе — городе на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.