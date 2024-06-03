https://ria.ru/20240603/gagauziya-1950129035.html

Жителей Гагаузии судят за желание дружить с Россией, заявила Гуцул

Жителей Гагаузии судят за желание дружить с Россией, заявила Гуцул - РИА Новости, 03.06.2024

Жителей Гагаузии судят за желание дружить с Россией, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед заседанием суда по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:58

2024-06-03T11:58

2024-06-03T11:58

в мире

гагаузия

россия

молдавия

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул перед заседанием суда по делу, в рамках которого ее обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", заявила, что на самом деле судят граждан Гагаузии, желающих хороших отношений с Россией. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Тогда сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. В понедельник сторонники Гуцул вновь собрались у здания суда, однако митинг пришлось отменить, поскольку представители полиции заявили, что получили сообщение о минировании здания. Территория вокруг суда оцеплена, сторонников Гуцул оттеснили. "Мы отстоим наше право, мы отстоим нашу гагаузскую автономию! Сегодня судят меня и мою коллегу, а завтра придут к вам домой, если посчитают, что вы не так думаете! Нас, гагаузов, судят за другое мнение, за то, что мы хотим мира и хотим хороших отношений с Россией! Судят не меня – Евгению Гуцул, а судят именно башкана Гагаузии! Это все делается по указанию Майи Санду", - заявила Гуцул собравшимся. Она уверена, что сможет доказать заказной характер этого дела. Гуцул признала власти не ущемлять оппозицию. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

гагаузия

россия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гагаузия, россия, молдавия, евгения гуцул, майя санду