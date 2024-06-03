https://ria.ru/20240603/fitso-1950280799.html
Фицо может полностью выздороветь к осени
Фицо может полностью выздороветь к осени - РИА Новости, 03.06.2024
Фицо может полностью выздороветь к осени
Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что о полном выздоровлении премьер-министра республики Роберта Фицо, который сейчас... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:47
2024-06-03T20:47
2024-06-03T21:23
в мире
словакия
роберт калиняк
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что о полном выздоровлении премьер-министра республики Роберта Фицо, который сейчас восстанавливается после совершенного на него покушения, можно будет говорить к осени. "Думаю, что сейчас мы говорим уже о полном выздоровлении, о том, чтобы он смог работать на 100%, это (выздоровление - ред.) будет длиться несколько недель, месяцев, условно до осени", - сказал Калиняк в эфире "Радио Словакия". Калиняк подтвердил, что премьер обслуживает себя самостоятельно, однако отметил, что его ранения очень болезненные, поэтому и восстановление будет сложным. Ранее Калиняк говорил, что Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в ходе покушения, после выписки из больницы, где он провел около двух недель, проходит реабилитационные процедуры дома. Калиняк напомнил, что в результате полученных Фицо ранений были повреждены системы пищеварительного тракта и опорно-двигательного аппарата. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240603/fitso-1950262622.html
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в мире, словакия, роберт калиняк, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Калиняк, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо может полностью выздороветь к осени
Калиняк: о полном выздоровлении премьера Словакии Фицо можно говорить к осени
БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что о полном выздоровлении премьер-министра республики Роберта Фицо, который сейчас восстанавливается после совершенного на него покушения, можно будет говорить к осени.
"Думаю, что сейчас мы говорим уже о полном выздоровлении, о том, чтобы он смог работать на 100%, это (выздоровление - ред.) будет длиться несколько недель, месяцев, условно до осени", - сказал Калиняк в эфире "Радио Словакия".
Калиняк подтвердил, что премьер обслуживает себя самостоятельно, однако отметил, что его ранения очень болезненные, поэтому и восстановление будет сложным.
Ранее Калиняк говорил, что Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в ходе покушения, после выписки из больницы, где он провел около двух недель, проходит реабилитационные процедуры дома. Калиняк напомнил, что в результате полученных Фицо ранений были повреждены системы пищеварительного тракта и опорно-двигательного аппарата.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.