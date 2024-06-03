https://ria.ru/20240603/fitso-1950262622.html

В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение

В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение - РИА Новости, 03.06.2024

В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение

Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы в целях... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T18:52

2024-06-03T18:52

2024-06-03T18:52

в мире

украина

словакия

роберт фицо

роберт калиняк

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg

БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы в целях обеспечения его собственной безопасности, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Причина - его охрана, он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения", - сказал Калиняк на пресс-конференции в понедельник. По его словам, решение о перевод Цинтулы в психиатрическое отделение принято для того, чтобы он не нанес себе никаких травм и не получил никаких ранений, которые могли бы быть восприняты как месть со стороны сторонников премьера. Ранее словацкие СМИ сообщали, что 71-летний Цинтула находится под круглосуточным наблюдением, а его перевод в медицинское учреждение мог быть сделан в профилактических целях. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240602/fitso-1950061108.html

https://ria.ru/20240530/fitso-1949397347.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо