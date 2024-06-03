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В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение - РИА Новости, 03.06.2024
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18:52 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/fitso-1950262622.html
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение - РИА Новости, 03.06.2024
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение
Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы в целях... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:52
2024-06-03T18:52
в мире
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словакия
роберт фицо
роберт калиняк
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы в целях обеспечения его собственной безопасности, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Причина - его охрана, он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения", - сказал Калиняк на пресс-конференции в понедельник. По его словам, решение о перевод Цинтулы в психиатрическое отделение принято для того, чтобы он не нанес себе никаких травм и не получил никаких ранений, которые могли бы быть восприняты как месть со стороны сторонников премьера. Ранее словацкие СМИ сообщали, что 71-летний Цинтула находится под круглосуточным наблюдением, а его перевод в медицинское учреждение мог быть сделан в профилактических целях. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240602/fitso-1950061108.html
https://ria.ru/20240530/fitso-1949397347.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение

Калиняк: стрелявшего в Фицо перевели в психотделение для его безопасности

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы в целях обеспечения его собственной безопасности, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.
"Причина - его охрана, он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения", - сказал Калиняк на пресс-конференции в понедельник.
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По его словам, решение о перевод Цинтулы в психиатрическое отделение принято для того, чтобы он не нанес себе никаких травм и не получил никаких ранений, которые могли бы быть восприняты как месть со стороны сторонников премьера.
Ранее словацкие СМИ сообщали, что 71-летний Цинтула находится под круглосуточным наблюдением, а его перевод в медицинское учреждение мог быть сделан в профилактических целях.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
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По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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В миреУкраинаСловакияРоберт ФицоРоберт КалинякНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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