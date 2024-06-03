https://ria.ru/20240603/fitso-1950246728.html

Фицо проходит реабилитацию после покушения

Фицо проходит реабилитацию после покушения - РИА Новости, 03.06.2024

Фицо проходит реабилитацию после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в ходе покушения, проходит реабилитационные процедуры,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:44

2024-06-03T17:44

2024-06-03T17:44

в мире

словакия

роберт фицо

роберт калиняк

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в середине мая получил несколько огнестрельных ранений в ходе покушения, проходит реабилитационные процедуры, сообщил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Роберт Фицо подвергается реабилитационному и восстановительному лечению", - сказал Калиняк на пресс-конференции в понедельник. Он напомнил, что в результате полученных Фицо ранений были повреждены системы пищеварительного тракта и оппорно-двигательного аппарата. По мнению Калиняка, процесс восстановления премьера может занять недели. Ранее словацкий портал Dennik N информировал, что Фицо, который был выписан домой из больницы, где он находился две недели после совершенного на него покушения, обслуживает себя самостоятельно, но пока передвигается с помощью костылей. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240602/fitso-1950061108.html

https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html

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