https://ria.ru/20240603/falkov-1950225313.html
В системе образования изменятся квалификационные требования, заявил Фальков
В системе образования изменятся квалификационные требования, заявил Фальков - РИА Новости, 03.06.2024
В системе образования изменятся квалификационные требования, заявил Фальков
Обновленная система высшего образования потребует изменения квалификационных требований к некоторым должностям, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:36
2024-06-03T16:36
2024-06-03T17:38
общество
россия
валерий фальков
российский союз промышленников и предпринимателей
образование
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обновленная система высшего образования потребует изменения квалификационных требований к некоторым должностям, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Наряду с изменениями в системе образования – мы это договорились с Национальным советом по профессиональным квалификациям и Российским союзом промышленников и предпринимателей, еще там есть ряд организаций – нам параллельно надо будет изменить квалификационные требования в должностях, потому что новая система высшего образования – это другие квалификационные требования к должностям", - сказал Фальков, выступая на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре. Глава Минобрнауки также рассказал про введение единого ядра образовательной программы, оно будет включать в себя фундаментальные знания по будущей профессии. Такое нововведение обеспечит рост качества образования во всех университетах страны и повысит мобильность студентов, добавил министр.
https://ria.ru/20240603/diplom-1950220196.html
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общество, россия, валерий фальков, российский союз промышленников и предпринимателей, образование, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Россия, Валерий Фальков, Российский союз промышленников и предпринимателей, Образование, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
В системе образования изменятся квалификационные требования, заявил Фальков
Фальков: в новой системе образования изменятся квалификационные требования